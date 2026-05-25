Anita Espasandín y un look para verte canchera en un día frío

La pareja de Benjamín Vicuña apostó por una prenda atemporal que es pura inspiración para el frío. Inspirate con el look en la nota.

Mientras caminaba tranquila por las calles de Buenos Aires con un café en la mano, Anita Espasandín se mostró con un look urban chic que era pura inspiración para los días fríos.

La pareja de Benjamín Vicuña eligió para la ocasión una campera de cuero de onda retro que se destacó por sus detalles de líneas en el diseño. Contaba con un cuello alto que la protegió del frío, bolsillos laterales, y un doble cierre que se convirtió en uno de los detalles protagonistas del look, ya que es una de las tendencias del momento que permite ajustar la prenda de diferentes maneras según el clima o incluso el estado de ánimo.

La empresaria, además, apostó por unas leggins negras ajustadas que dejaron que la campera se luciera como la verdadera estrella del conjunto, logrando un estilismo monocromático en tonos oscuros que reforzó la impronta minimalista y elegante del outfit.

En cuanto al beauty look, Anita llevó el pelo atado de manera relajada, logrando así una imagen descontracturada que contrastaba con la contundencia de la campera de cuero. Además, sumó unos accesorios que terminaron de elevar la propuesta, como unos aros dorados y unas gafas redondas que le dieron un toque canchero.