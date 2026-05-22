Cómo conseguir la garrafa subsidiada este fin de semana en Mendoza: cuánto sale
La garrafa subsidiada llega a los barrios mendocinos este fin de semana, en la antesala de días que serán muy fríos en la provincia.
El programa de garrafa subsidiada continuará este fin de semana en distintos puntos de Mendoza con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado a familias de zonas vulnerables. El operativo, impulsado por el Gobierno provincial y municipios, ofrecerá recargas a precios accesibles en barrios de Capital, Junín y Rivadavia.
Según el cronograma oficial de la Garrafa en Tu Barrio, este sábado habrá puntos de distribución en La Favorita, Flores Oeste, barrio San Martín y Cuarta Sección de Ciudad de Mendoza. También se realizarán operativos en Junín y Rivadavia. Los vecinos deberán asistir con el envase correspondiente y la documentación requerida para acceder al beneficio para poder pasar el frío.
En Capital, el recorrido comenzará a las 9 en el barrio La Favorita, en la intersección de Juana Azurduy y Carlos Verdasco. Luego continuará en distintos sectores del mismo barrio y finalizará al mediodía en el Club Sarmiento, de la Cuarta Sección.
Cuánto cuesta la garrafa social en Mendoza y cómo acceder
El valor de la garrafa subsidiada puede variar según el departamento. En Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo, el precio de la garrafa de 10 kilos ronda los $8900, mientras que en departamentos del Valle de Uco y el sur provincial puede alcanzar los $10.000. En Lavalle y Las Heras cuesta $8400.
Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar fotocopia del DNI y certificación negativa de Anses. Jubilados y pensionados deberán sumar comprobante de haberes o carnet de PAMI, mientras que personas con discapacidad tendrán que presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Cronograma destacado para el sábado:
- Capital – La Favorita: desde las 9.
- Capital – Flores Oeste: 9 hs.
- Capital – Barrio Soberanía: 10 hs.
- Capital – Barrio San Martín: 11 hs.
- Capital – Club Sarmiento (Cuarta Sección): 12 hs.
- Junín – La Colonia: 10 y 11 hs.
- Rivadavia – La Libertad: 10 y 11 hs.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el operativo busca aliviar el impacto económico del invierno y garantizar el acceso al gas envasado en sectores que no cuentan con red domiciliaria.