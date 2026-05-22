Cómo conseguir la garrafa subsidiada este fin de semana en Mendoza: cuánto sale

La garrafa subsidiada llega a los barrios mendocinos este fin de semana, en la antesala de días que serán muy fríos en la provincia.

El programa de garrafa subsidiada continuará este fin de semana en distintos puntos de Mendoza con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado a familias de zonas vulnerables. El operativo, impulsado por el Gobierno provincial y municipios, ofrecerá recargas a precios accesibles en barrios de Capital, Junín y Rivadavia.

Según el cronograma oficial de la Garrafa en Tu Barrio, este sábado habrá puntos de distribución en La Favorita, Flores Oeste, barrio San Martín y Cuarta Sección de Ciudad de Mendoza. También se realizarán operativos en Junín y Rivadavia. Los vecinos deberán asistir con el envase correspondiente y la documentación requerida para acceder al beneficio para poder pasar el frío.

En Capital, el recorrido comenzará a las 9 en el barrio La Favorita, en la intersección de Juana Azurduy y Carlos Verdasco. Luego continuará en distintos sectores del mismo barrio y finalizará al mediodía en el Club Sarmiento, de la Cuarta Sección.

Cuánto cuesta la garrafa social en Mendoza y cómo acceder El valor de la garrafa subsidiada puede variar según el departamento. En Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo, el precio de la garrafa de 10 kilos ronda los $8900, mientras que en departamentos del Valle de Uco y el sur provincial puede alcanzar los $10.000. En Lavalle y Las Heras cuesta $8400.

La garrafa social se puede conseguir en Mendoza por 500 pesos el envase de 10 kilos. Foto: Archivo MDZ La garrafa social se puede conseguir en Mendoza. Foto: Archivo MDZ