Aguinaldo y aumento de Anses: cuánto cobran los jubilados en junio

Junio suele ser un mes clave para los jubilados y pensionados , pero este año el calendario previsional llega con más movimiento del habitual. A la actualización mensual de los haberes se suma el pago de la primera cuota del aguinaldo y el refuerzo destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

El ajuste se calcula a partir de la movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Como el IPC de abril fue del 2,6%, ese porcentaje se trasladará a las prestaciones previsionales de junio. Con ese esquema, la jubilación mínima quedará en $403.396,63, según los valores difundidos para el próximo calendario de pagos.

El dato más buscado es el ingreso total de quienes cobran el haber mínimo. En junio, ese grupo recibirá $403.396,63 de jubilación, más el medio aguinaldo de $201.698,32 y el bono de $70.000. Con esos tres componentes, el monto bruto a percibir será de $675.094,95.

El refuerzo extraordinario no se incluye para calcular el aguinaldo. Esto significa que el Sueldo Anual Complementario se liquida únicamente sobre el haber previsional y no sobre el bono. Por eso, para la mínima, el SAC equivale a la mitad del haber actualizado de junio.

PUAM y pensiones no contributivas

La actualización también alcanza a otras prestaciones que dependen de Anses. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará con un haber base de $322.717,30. Al sumarse el aguinaldo y el adicional correspondiente, el total bruto estimado para junio llegará a $554.075,95.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el haber base será de $282.377,64. Con la primera cuota del aguinaldo, calculada en $141.188,82, y el refuerzo previsto, el monto total informado para junio asciende a $493.566,46. Estos valores pueden verse luego discriminados en el recibo digital de cada beneficiario.

Cómo se calcula el aguinaldo

El medio aguinaldo de junio equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. En este caso, junio funciona como mes de referencia porque llega con el aumento por movilidad, por lo que concentra el valor más alto del período enero-junio.

La acreditación se hará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites. De todos modos, los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de la liquidación desde Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se informan los conceptos liquidados, eventuales descuentos y la fecha de cobro correspondiente según la terminación del DNI.

El cronograma de pagos de junio comenzará en la segunda semana del mes para quienes perciben haberes mínimos y prestaciones asistenciales. Los beneficiarios con ingresos superiores al mínimo cobrarán en la última parte del calendario, entre el 23 y el 29 de junio, de acuerdo con las fechas informadas para ese período.