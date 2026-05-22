UNCuyo: nuevas carreras a distancia con récord de inscriptos

La UNCuyo confirmó que dentro de su oferta educativa con carreras a distancia y una gran cantidad de inscriptos. Los detalles.

Las nuevas propuestas académicas de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) son completamente a distancia. Desde la casa de estudios marcaron que ofrecen un formato virtual y se adaptan a las necesidades de los nuevos estudiantes, que son más de 500.

El fenómeno se confirma en la nueva cohorte de la Licenciatura en Logística, que comenzó a dictarse de formato virtual en este 2026 y en la reciente apertura del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones.

Récord de estudiantes inscriptos en las nuevas carreras de la UNCuyo En este marco, la Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones cerró su primer periodo de registro de preinscripciones con más de 400 aspirantes. La propuesta, incorporada recientemente a la oferta académica, está orientada a profesionales con titulaciones intermedias vinculadas a las ciencias económicas que buscan incorporar herramientas para liderar procesos de transformación tecnológica en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.

uncuyo universidad nacional de cuyo unc estudios estudiantes facultad (4).jpg Ingreso a carreras de la UNCuyo con virtualidad en el cursado. Santiago Tagua/MDZ

El número de interesados se suma al impacto positivo que generó la Licenciatura en Logística a distancia, una carrera que comenzó a dictarse este año y que amplió las posibilidades de acceso a la formación universitaria para estudiantes de diferentes regiones. La carrera cuenta con 30 inscriptos que se suman los más de 100 estudiantes que cursan de manera presencial.