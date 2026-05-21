Cómo comprar buzos y remeras de la UNCuyo en la tienda oficial con un 20% de descuento

La UNCuyo inauguró hace pocos días un nuevo espacio en el que se ofrecen productos como buzos, remeras, agendas, mochilas, mates y copas que reflejan la identidad de la Universidad Nacional de Cuyo promoviendo "el sentido de pertenencia". Cómo obtenerlos con un gran descuento.

Según se indicó de forma oficial por parte de la universidad, la comunidad de dicha entidad tendrá un descuento del 20% en la compra de cualquier artículo, aunque solamente será por el mes de mayo.

En el edificio del Comedor Universitario abrió sus puertas el primer local de la Tienda UNCuyo con productos institucionales exclusivos que buscan fortalecer la identidad visual y simbólica de la Universidad Nacional de Cuyo.

La Tienda UNCuyo fue concebida como un proyecto evolutivo y participativo. Desde su lanzamiento en julio de 2025 funciona —y lo seguirá haciendo— como una plataforma virtual de comercialización de productos que se van renovando e incorporando, según los intereses de la comunidad.

Tienda UNCuyo La UNCuyo abrió las puertas del primer local físico de su tienda oficial UNCuyo

A través de este proyecto se busca promover el sentido de pertenencia entre estudiantes, docentes, egresados, personal y simpatizantes de la comunidad universitaria, además de ser una fuente generadora de recursos que se destinan a proyectos estratégicos de bienestar, cultura y extensión.

Qué se ofrece en la Tienda de la UNCuyo

Actualmente se ofrecen artículos de indumentaria, objetos y accesorios: desde remeras, buzos, mochilas, agendas y lapiceras, hasta mates, equipos de mate y portamates artesanales, copas de vino, botellas reutilizables, bolsas ecológicas y llaveros.

Todos los productos llevan frases y elementos identitarios como el isologotipo o marca de la Universidad, la frase “Soy UNCUYO” y “Ser de la UNCUYO es para siempre”, están organizados en dos colecciones (institucional y urbana) y han sido pensados para cada temporada del año.

En el nuevo local, la atención será de lunes a viernes, de 10 a 15. Durante mayo hay 20% de descuento para toda la comunidad universitaria. También hay un beneficio exclusivo para egresados/as que presenten la tarjeta Soy UNCUYO (ver aquí) del 20% off todo el año.