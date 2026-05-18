La UNCuyo busca recuperar una serie de terrenos al oeste de la avenida Champagnat

La Universidad Nacional de Cuyo volvió a quedar en el centro de una disputa histórica por terrenos ubicados al oeste de la avenida Champagnat. Esta semana, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen favorable a la universidad y recomendó que la Corte Suprema ordene el desalojo total de las tierras en litigio con la sucesión de Alfredo Vila.

La noticia fue presentada públicamente por la rectora Esther Sánchez en una conferencia realizada en la UNCuyo . Allí sostuvo que el nuevo dictamen “reafirma” lo que ya había resuelto la Corte en 2012, cuando determinó que esos terrenos forman parte del dominio público y no pueden utilizarse para otros fines que no sean universitarios.

El conflicto lleva casi cuatro décadas y comenzó en 1986, cuando Alfredo Luis Vila inició una demanda para quedarse con una fracción de terreno mediante usucapión, es decir, reclamando la propiedad por el paso del tiempo. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese planteo en 2012 y ordenó el desalojo del predio.

A pesar de aquella sentencia, la restitución nunca se concretó de manera total. En 2015, la UNCuyo recibió alrededor de 6,7 hectáreas, pero el problema es que esas tierras quedaron encerradas y sin salida directa a la calle.

Según explicó la agrimensora Liliana Magni durante la conferencia, el terreno entregado no puede utilizarse porque no tiene acceso público. Incluso graficó la situación diciendo que la única manera de llegar sería “con un helicóptero o un avión”.

Por eso, el nuevo reclamo apunta a recuperar otras seis hectáreas ubicadas en el sector verde del plano presentado por la universidad. Ese espacio permitiría finalmente conectar y acceder a las tierras ya restituidas, alcanzando un total cercano a las 12 hectáreas utilizables.

Dónde están los terrenos en disputa

conferencia uncuyo por terrenos dalvian La UNCuyo volvió a reclamar seis hectáreas clave para acceder a otras tierras que ya fueron restituidas parcialmente. Alf Ponce Mercado / MDZ

Las hectáreas reclamadas se encuentran al oeste de la avenida Champagnat y al norte del canal Papagayos, cerca del acceso al supermercado Vea y de la calle Cerro Siete Colores. En el plano mostrado por las autoridades universitarias, el color rojo representa las hectáreas ya entregadas en 2015 pero sin acceso. El verde marca las tierras cuya restitución ahora reclama la universidad para poder ingresar desde la vía pública. El sector celeste corresponde al resto del terreno universitario, junto con el color naranja que hace referencia a los terrenos utilizados actualmente por la UNCuyo.

Magni aclaró además que las construcciones existentes en la zona en disputa son algunas canchas deportivas y espacios abiertos.

Qué dice el nuevo dictamen de la Procuración

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El dictamen firmado por la procuradora Laura Mercedes Monti sostiene que la Cámara Federal de Mendoza se apartó de lo que ya había resuelto la Corte Suprema. La Cámara había considerado que solo podían desalojarse las tierras ocupadas directamente por Vila y no las áreas donde había terceros ocupantes.

Para la Procuración, esa interpretación deja sin efecto práctico el fallo original. El texto sostiene que no sería razonable limitar el desalojo únicamente al actor principal si eso termina frustrando la restitución completa de bienes públicos.

Además, el documento remarca que las casi 6 hectáreas ya entregadas son “virtualmente inútiles” porque no tienen salida a la avenida Champagnat, único acceso posible al predio.

La UNCuyo pidió una devolución voluntaria

conferencia uncuyo terrenos dalvian esthere sanchez gabriel fidel (2) Esther Sánchez invitó a la sucesión de Alfredo Vila a devolver los terrenos antes del fallo definitivo de la Corte. Alf Ponce Mercado / MDZ

Durante la conferencia, Esther Sánchez aseguró que la universidad es optimista frente a la decisión que pueda tomar la Corte Suprema. También invitó públicamente a la sucesión de Alfredo Vila a entregar los terrenos de manera voluntaria para cerrar el conflicto.

“Son bienes públicos y tienen una oportunidad de replantear su decisión”, afirmó la rectora. Además, vinculó el reclamo con la defensa de la educación pública y sostuvo que recuperar esas tierras permitiría desarrollar proyectos científicos, educativos y universitarios.

La UNCuyo aclaró que el dictamen no fija plazos concretos, pero considera que representa un antecedente muy fuerte antes de la resolución definitiva de la Corte.

Qué puede pasar ahora

El próximo paso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el tribunal sigue el criterio planteado por la Procuración General, podría ordenar la restitución total de los terrenos y revertir el fallo de la Cámara Federal mendocina.

En la práctica, eso permitiría que la UNCuyo tenga acceso real a las hectáreas ya recuperadas y pueda disponer finalmente de todo el sector en disputa. Hasta ahora, la universidad tiene la posesión formal de parte del terreno, pero no puede utilizarlo de manera efectiva.

Mientras espera la definición judicial, la casa de estudios insistió en que continuará el litigio si no hay una devolución voluntaria. El conflicto, iniciado hace casi 40 años, podría entrar ahora en su etapa decisiva.