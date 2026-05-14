Egresados de la UNCuyo pueden convertirse en docentes de secundaria con un taller clave

Egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) podrán participar del taller gratuito Ingreso a la Docencia en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). Se realizará el 18 de mayo y es clave para que éstos se conviertan en docentes de los colegios preuniversitarios de la casa de estudios.

La iniciativa forma parte de un ciclo de talleres sin costo que ideó la UNCuyo destinado a estudiantes próximos a egresar y personas graduadas interesadas en el ingreso a la docencia.

La propuesta trabaja en el acceso a cargos en los niveles inicial, primario, especial y colegios preuniversitarios, a través de varios módulos previstos para mayo.

En esta ocasión se pondrá la lupa en difundir cuáles son las condiciones y los requisitos para quienes se gradúan en la UNCuyo y tienen intenciones de hacer docencia en el ámbito de las escuelas secundarias de la institución.

¿Cuáles son las diversas formas con las que se puede ingresar a hacer docencia con el título que se tenga? ¿Cómo preparar la carpeta de antecedentes? ¿Cómo y dónde tengo que estar permanentemente atento para mirar las convocatorias? ¿Cómo funciona la Junta Calificadora de Méritos para quienes quieran empezar a tener su bono de puntaje?

Estas son algunas de las preguntas que responderán las profesoras a cargo del taller Araceli Gisela Asensio y Eliana Marasco.