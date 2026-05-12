Marcha universitaria: la UNCuyo advierte sobre salarios, becas y presupuesto

La secretaria general del rectorado de la UNCuyo, Estefanía Villarruel, aseguró que la marcha universitaria prevista para esta tarde busca “exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario” y remarcó que la convocatoria apunta a involucrar a toda la sociedad en la defensa de la universidad pública.

En diálogo con la 105.5 FM MDZ Radio, Villarruel sostuvo que “necesitamos el apoyo de la sociedad para mostrar que la universidad no es una cuestión de defensa de los cargos docentes, ni de los estudiantes meramente, sino que es el futuro de la Argentina”.

La funcionaria explicó en el programa MDZ Club que uno de los principales puntos de la ley es “una ecualización salarial que permita un acompañamiento acorde a los índices de inflación” y señaló que las universidades acumulan “más del 47% de pérdida salarial” en los trabajadores del sector. También advirtió sobre el impacto del atraso presupuestario en los gastos de funcionamiento.

“Tenemos el atraso en los gastos de funcionamiento. La universidad no está subsidiada , está catalogada como gran consumidora porque tiene muchísimos edificios y está en todo el territorio de la provincia”, indicó. Además, mencionó la situación de las becas estudiantiles y afirmó que “la beca Progresar está en 35.000 pesos, no ha tenido aumentos y es irrisorio el monto”.

“La universidad pública nos garantiza una base de igualdad”

Durante la entrevista, Villarruel defendió el rol de la educación superior estatal y afirmó que “la universidad pública nos garantiza una base de igualdad para todos”.

“Yo soy hija de la universidad pública”, expresó, y agregó: “En la universidad vos entrás a un aula y sos igual a todos”. Según explicó, el sistema universitario permite “el famoso ascenso social” y brinda oportunidades a personas que “de ninguna otra manera podrían acceder a la educación pública”.

En ese sentido, sostuvo que “la universidad pública lo que nos permite es que la sociedad tenga futuro, tenga proyección, tenga crecimiento”, y consideró que el financiamiento del sistema “no es una obligación para conmigo, es una obligación para con la sociedad que es la que nos sostiene”.

Villarruel también rechazó las críticas sobre la falta de controles en las universidades nacionales. “Nosotros tenemos auditorías internas todo el tiempo”, afirmó, y aseguró que la universidad entregó a la Auditoría General de la Nación toda la documentación requerida sobre compras y contrataciones.

“Tenemos un portal de transparencia, las universidades nacionales están en el top ten del índice de transparencia nacional”, remarcó. Además, señaló que “no tenemos absolutamente ningún problema” con las auditorías y sostuvo que “nosotros ponemos todo a disposición y después tienen que controlar”.

La convocatoria y el recorrido de la movilización

Sobre la marcha prevista para esta tarde, Villarruel informó que la concentración será “a las 15 en la rotonda de la universidad” y que la movilización comenzará “aproximadamente a las 16”.

El recorrido incluirá calles del parque General San Martín y culminará en Plaza Independencia, donde esperan arribar “entre las 17 y las 17.30”. Según detalló, durante el trayecto se sumarán distintas facultades, la Universidad Tecnológica Nacional y establecimientos educativos.

Por último, la secretaria general del rectorado expresó su confianza en la resolución judicial vinculada al financiamiento universitario. “Confiamos en que la Justicia funcione”, afirmó, y sostuvo que el Gobierno nacional “está actuando en rebeldía, no cumpliendo una ley que ya está aprobada dos veces por el Congreso de la Nación”.

“Los esperamos a todos y todas en la marcha de esta tarde, porque no es la universidad defendiendo a la universidad, sino que es la sociedad defendiendo a la universidad pública y el futuro de la Argentina”, concluyó.