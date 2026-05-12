Mapa de la Marcha Universitaria: cortes de calle y puntos de encuentro en Buenos Aires y las provincias

Organizaciones estudiantiles, sindicatos docentes y autoconvocados se movilizarán hacia Casa Rosada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria se realizará este martes en distintos puntos del país y tendrá su acto central en Plaza de Mayo. La convocatoria reunirá a organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores científicos, que reclamarán la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización modificará la circulación en el microcentro desde las primeras horas de la tarde. La recomendación para los conductores es evitar el perímetro entre las 13 y las 19, lapso en el que habrá cortes totales y parciales por el avance de las columnas hacia la zona de Plaza de Mayo.

Cuáles serán los puntos de concentración para la Marcha Universitaria Si bien el acto central tendrá lugar a las 17:00 en Plaza de Mayo, las columnas comenzarán a marchar desde el mediodía desde distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires:

marcha universitaria El acto central será a las 17 horas en Plaza de Mayo. N/A

Plaza Houssay : la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Adeba) convocó una concentración en la Facultad de Medicina de la UBA de 12:30 a 14:00 para marchar hacia el microcentro.

: la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Adeba) convocó una concentración en la Facultad de Medicina de la UBA de 12:30 a 14:00 para marchar hacia el microcentro. Avenida Callao y Bartolomé Mitre : a las 13 horas, la comunidad de Ciencias Exactas de la UBA se reunirá para marchar.

: a las 13 horas, la comunidad de Ciencias Exactas de la UBA se reunirá para marchar. Avenida de Mayo y Salta: punto de encuentro de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) desde las 14:00.

punto de encuentro de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) desde las 14:00. Calle Medrano : la comunidad de la UTN se concentrará en su sede de la calle Medrano a las 14:30.

: la comunidad de la UTN se concentrará en su sede de la calle Medrano a las 14:30. Diagonal Sur y Bolívar : las organizaciones obreras y gremios docentes (CGT, CONADU y FEDUN) se concentrarán a partir de las 15 horas en ese punto, así como en las intersecciones de Avenida de Mayo con Tacuarí y Piedras.

: las organizaciones obreras y gremios docentes (CGT, CONADU y FEDUN) se concentrarán a partir de las 15 horas en ese punto, así como en las intersecciones de Avenida de Mayo con Tacuarí y Piedras. Diagonal Norte y San Martín (CTAs): concentración a partir de las 15:00.

(CTAs): concentración a partir de las 15:00. Plaza de Mayo: a las 17 horas tendrá lugar el acto central. De esta forma, se verá afectada la circulación en la Avenida de Mayo, con impacto también sobre Avenida Callao, Diagonal Norte, Diagonal Sur, Bernardo de Yrigoyen, Bartolomé Mitre, Bolívar, Tacuarí, Piedras y Salta. También se prevén restricciones en la calle Medrano, en Almagro; en el entorno de Plaza Houssay, junto a la Facultad de Medicina; y en el perímetro de Plaza de Mayo.