El Gobierno dice que la marcha universitaria "no cambiará nada" y hay gremios que plantean "paros de dos semanas"

El Gobierno aseguró este lunes que la marcha universitaria de mañana "no cambiará nada" , por lo que no modificarán las partidas que actualmente se establecen para las casas de estudio. Fuentes inobjetables del Ejecutivo señalaron a MDZ que "no mueve el amperímetro la cantidad de bombos que haya", por lo que "continuará prevaleciendo lo que está estipulado en el Presupuesto y no lo que marcaba la Ley de Financiamiento Universitario". "No importa cuánta gente haya, la representatividad del pueblo está en el Congreso", aseveraron.

Los libertarios afirman que no están "en contra" de ninguna universidad ni de la UBA" y aseveran que solo buscan "responsabilidad" de las autoridades de las casas de estudio en cuanto al uso de los fondos sancionados para el presupuesto de este año.

Si bien sostienen los funcionarios que están "abiertos" a hablar con los rectores y otros directivos académicos, la Casa Rosada no piensa una convocatoria masiva a las autoridades universitarias ni tampoco a los gremios, con el objetivo de acercar posiciones.

Por su parte, los sindicatos se organizan para "una multitudinaria marcha" y se preparan para un plenario que se llevará a cabo el viernes. Algunos sectores ya buscan "un paro de dos semanas" , en lo que significaría un recrudecimiento de las medidas de fuerza contra las políticas del Gobierno.

Crece la tensión entre la UBA y la Casa Rosada

En las últimas horas, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, profundizó el enfrentamiento con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acusó a la casa de estudios de intentar concentrar casi la totalidad de los recursos destinados a hospitales universitarios del país. Según sostuvo, el Gobierno ya realizó las transferencias que correspondían y detrás del reclamo existe una “extorsión política” motorizada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para forzar una ampliación presupuestaria.

El funcionario aseguró que el pedido de la UBA implica apropiarse de $75.000 millones, es decir, el 95% de los fondos previstos para hospitales universitarios. “Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas $4.000 millones”, afirmó este sábado en diálogo con Radio Rivadavia. En ese marco, remarcó que otras instituciones también necesitan asistencia y mencionó el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, que habría solicitado cerca de $2.400 millones para sostener sus propios centros de salud.

Desde la conducción de la UBA rechazaron de inmediato las acusaciones y acusaron al oficialismo de intentar desviar el eje de la discusión. Yacobitti sostuvo que la administración libertaria busca “confundir a la gente para deslegitimar un reclamo” y cuestionó que el Ejecutivo reconozca partidas presupuestarias que luego no ejecuta.