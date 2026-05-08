Emiliano Yacobitti denunció falta de fondos y convocó a marchar por hospitales universitarios

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti , aseguró que el Gobierno nacional no giró fondos asignados a hospitales universitarios y convocó a la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti , afirmó que el Gobierno nacional no transfirió “un solo peso” de los 80.000 millones de pesos previstos para los hospitales universitarios en el presupuesto de 2026. Según planteó, la falta de fondos afecta el funcionamiento de centros de salud dependientes de universidades nacionales y pone en riesgo tratamientos, cirugías y trasplantes.

En una entrevista en Infobae a las 9, Yacobitti sostuvo que el reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia a fines de marzo. También cuestionó que el Gobierno recuse jueces por haber dado clases en la UBA.

Yacobitti señaló que la situación impacta en instituciones como el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el Hospital de Clínicas y el Hospital Lanari. En el caso del Clínicas, indicó que de 16 quirófanos disponibles funcionan seis. Sobre el Lanari, advirtió que la falta de insumos compromete procedimientos vinculados con trasplantes.

El dirigente universitario diferenció dos partidas: una general, destinada a sueldos y funcionamiento de facultades, que sí se transfiere; y otra específica para universidades con hospitales, como UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja, que según dijo no registra desembolsos.

Convocatoria a Plaza de Mayo

Frente al conflicto, Yacobitti convocó a participar de la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo. “Se está rompiendo la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, afirmó.

También sostuvo que el deterioro alcanza a la planta docente. Mencionó que en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 438 profesores dejaron sus cargos sobre un total de 3.200, y que en Agronomía otros 100 investigadores siguieron el mismo camino.

Reclamo judicial y político de Emiliano Yacobitti

El vicerrector indicó que la causa llegó a la Corte Suprema y consideró que el máximo tribunal debería devolver el expediente para su cumplimiento. Además, sostuvo que el problema responde a prioridades políticas y cuestionó que no se ejecuten fondos presupuestados para hospitales universitarios.

Yacobitti pidió que padres, madres y estudiantes acompañen la movilización para reclamar la aplicación del fallo judicial y la transferencia de recursos. Según afirmó, la universidad pública es el principal servicio de calidad que el Estado brinda a la sociedad.