Sin preguntas de la prensa, Manuel Adorni quiere retomar la conducción de la gestión con anuncios ya hechos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezará este viernes al mediodía una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la antesala de la reunión de ministros que compartirá, desde las 14, junto al presidente Javier Milei. El funcionario estará acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Sin embargo, el exvocero no responderá preguntas de los periodistas acreditados. En su lugar, contestarán los dos funcionarios del Gobierno sobre los anuncios referidos al decomiso de droga y el nuevo proyecto de RIGI que publicó ayer el mandatario.

La aparición pública de Adorni se producirá luego de la fuerte polémica generada por las declaraciones de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich , quien había reclamado una “inmediata explicación” sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete y pidió que presentara su declaración jurada.

Según trascendió desde el entorno del funcionario, la conferencia servirá para abordar distintos temas de gestión y también para responder consultas vinculadas a la controversia política instalada en las últimas horas.

La reunión, pautada para las 14 en el Salón Eva Perón, había sido concebida por el jefe de Gabinete como una instancia destinada a evaluar el funcionamiento de la gestión y avanzar en una nueva etapa de recortes sobre la estructura ministerial.

La reunión también volverá a reunir en una misma mesa a dirigentes que mantienen fuertes distancias internas, como Karina Milei y Santiago Caputo, obligados a convivir políticamente pese a la desconfianza mutua.

En la Casa Rosada descuentan que Javier Milei buscará ordenar la tropa durante la reunión y bajar el nivel de conflictividad. El presidente encabezará el primer tramo del encuentro con una exposición política y económica, mientras que luego dejará en manos de Manuel Adorni la presentación del nuevo esquema de recortes que incluirá una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital para cada ministerio.

Antes del encuentro, además, el ministro coordinador reaparecerá en conferencia de prensa con la intención de responder a la polémica y ratificar que trabaja en la presentación anticipada de su declaración jurada.