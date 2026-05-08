Manuel Adorni, polémico: desafió las críticas y aseguró que mantendrá su estilo de vida

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aseguró que continuará utilizando su casa en el country de Exaltación de la Cruz y mantendrá sus viajes habituales, pese a la investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario fue entrevistado por Alejandro Fantino en su canal Neura , donde buscó mostrarse relajado y transmitir tranquilidad frente a las acusaciones que pesan en su contra. Durante la charla, Manuel Adorni insistió en su inocencia y dejó en claro que no modificará su estilo de vida por el avance de la causa.

El jefe de Gabinete es investigado por la compra de al menos dos propiedades: una ubicada en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz . Además, la causa también pone bajo la lupa viajes millonarios a destinos como Punta del Este, el Caribe y Bariloche.

En medio de la entrevista, Alejandro Fantino le preguntó directamente si seguía utilizando la propiedad ubicada fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Manuel Adorni respondió sin rodeos.

“Sí, sí, voy... sí, claro. Sí, ¿por qué no? Claro. Sí, sí. Sí, pero voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida...”, afirmó el funcionario.

“Normal”, completó Alejandro Fantino.

“Normal, como la que tenía, dentro de la normalidad absoluta que es todo esto”, concluyó Manuel Adorni, en referencia a la exposición pública y política que atraviesa desde que se conoció la investigación.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo, donde el caso generó incomodidad y derivó en fuertes cruces internos, especialmente después de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que el funcionario adelantara la presentación de su declaración jurada.

Mientras tanto, en Casa Rosada Javier Milei y su hermana Karina intentan cerrar filas en defensa de Manuel Adorni y sostienen que el funcionario demostrará el origen de sus bienes ante la Justicia.