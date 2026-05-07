"No me importa la carnicería mediática en la que me metieron": Adorni rompió el silencio en medio del escándalo judicial
En medio de la tormenta judicial que protagoniza, Manuel Adorni brindó una entrevista a Alejandro Fantino en Neura.
En medio de la tormenta judicial que protagoniza, Manuel Adorni brindó una entrevista a Alejandro Fantino en Neura.
Envuelto en un escándalo de presunta corrupción, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio y aseguró que no renunciará a su cargo. Además, reveló cómo está atravesando este complicado momento político y personal.