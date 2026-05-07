"No me importa la carnicería mediática en la que me metieron": Adorni rompió el silencio en medio del escándalo judicial

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"Yo conocí el otro lado del mostrador"

"Mira que a este no lo podes criticar", fue la frase que mencionó Manuel Adorni. Aseguró que tenía sus "arreglos comerciales y económicos", y agregó que desde que está en el Gobierno se "desilusionó de algunos personajes" que pensó que "no se iban a dejar presionar" y que no "iban a lastimar por lastimar".

"Más allá de la mentira, que quieras dañar a alguien está mal y eso tal vez no lo veía del otro lado", manifestó el jefe de Gabinete.

"Mostrar cosas que son de tu intimidad, suponer cosas que son de tu intimidad, son cosas que nunca vi de un lado del mostrador ni de este", aseveró el ministro coordinador, respecto al rol de los medios en el abordaje de la causa que lo tiene que protagonista.