La Justicia sumó la herencia del papá de Manuel Adorni al expediente: un terreno y la parte de un departamento

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el expediente sucesorio de Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. Los documentos confirman que el funcionario heredó el 33% de un departamento en La Plata y de un terreno en Daireaux, bienes que ahora están bajo investigación.

La investigación judicial que busca determinar el origen del patrimonio de Manuel Adorni sumó un documento clave: el expediente de la sucesión de su padre. El fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera la instrucción, recibió el informe que detalla los bienes que el actual Jefe de Gabinete recibió tras la muerte de su progenitor, Jorge Eduardo Adorni, ocurrida el 21 de agosto de 2002.

El trámite sucesorio, iniciado en julio de 2006 en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 18 de La Plata, revela que los herederos declarados son el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Jorge Adorni (actual diputado bonaerense) y su madre, Silvia Pais.

Los bienes que heredó Manuel Adorni De acuerdo con las actuaciones judiciales, la herencia de Jorge Eduardo Adorni se compone de dos inmuebles de carácter "propio", lo que implicó una división en partes iguales entre su viuda y sus dos hijos: