La Justicia sumó la herencia del papá de Manuel Adorni al expediente: un terreno y la parte de un departamento
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el expediente sucesorio de Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. Los documentos confirman que el funcionario heredó el 33% de un departamento en La Plata y de un terreno en Daireaux, bienes que ahora están bajo investigación.
La investigación judicial que busca determinar el origen del patrimonio de Manuel Adorni sumó un documento clave: el expediente de la sucesión de su padre. El fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera la instrucción, recibió el informe que detalla los bienes que el actual Jefe de Gabinete recibió tras la muerte de su progenitor, Jorge Eduardo Adorni, ocurrida el 21 de agosto de 2002.
El trámite sucesorio, iniciado en julio de 2006 en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 18 de La Plata, revela que los herederos declarados son el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Jorge Adorni (actual diputado bonaerense) y su madre, Silvia Pais.
Los bienes que heredó Manuel Adorni
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la herencia de Jorge Eduardo Adorni se compone de dos inmuebles de carácter "propio", lo que implicó una división en partes iguales entre su viuda y sus dos hijos:
Departamento en La Plata: Ubicado en la Avenida 53 N° 448. Se trata de una unidad en el noveno piso. Según la declaración jurada presentada en junio de 2025, el inmueble tenía una valuación fiscal de $593.000. Actualmente, la propiedad se encuentra a la venta.
Terreno en Daireaux: Se trata de un lote de 690 metros cuadrados situado en la localidad de Salazar. Este bien había sido heredado por el padre del funcionario de su propia madre en 1993. Su valuación fiscal al momento de la declaración fue de $568.000.
El fiscal Pollicita busca contrastar estos datos con la evolución patrimonial reciente de Adorni, especialmente tras las revelaciones sobre la compra de un departamento en Caballito y las costosas refacciones en una vivienda de un country, para determinar si existen inconsistencias que no puedan ser explicadas por esta herencia o sus ingresos declarados.