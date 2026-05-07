La oposición pone la mira en Adorni y busca interpelarlo en una sesión especial del Congreso

A siete días de haber escuchado el informe de gestión, distintos sectores de la oposición presentaron un pedido formal ante el titular de la Cámara baja, Martín Menem, para que convoque a una sesión especial el jueves 14 de mayo a las 11. El objetivo central de la convocatoria es destrabar los expedientes que apuntan a interpelar a Manuel Adorni , el todavía jefe de Gabinete.

Los cuatro proyectos que figuran en el temario todavía no tienen dictamen de comisión. Por ese motivo, si la oposición consigue alcanzar el quórum requerido, lo que buscará es emplazar el tratamiento de las iniciativas en dos comisiones específicas.

Asuntos Constitucionales —cuyo titular es el oficialista Nicolás Mayoraz— y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Giselle Castelnuovo. La estrategia, en este caso, no contempla la búsqueda de la mayoría calificada que se necesitaría para un tratamiento sobre tablas.

La presentación lleva las firmas de legisladores de cinco espacios distintos. Por Provincias Unidas rubricaron Esteban Paulón, Pablo Juliano, Pablo Farías, Mariela Coletta y María Inés Zigarán. Desde el Frente de Izquierda acompañaron Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola.

La Coalición Cívica aportó las firmas de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Por Encuentro Federal estampó su rúbrica Nicolás Massot, mientras que Natalia de la Sota lo hizo en representación de Defendamos Córdoba.

Sin Unión por la Patria en la nota, pero con su apoyo en el recinto

Aunque el bloque peronista que conduce Germán Martínez no aparece firmando la nota formal, sí estaría dispuesto a acompañar el pedido en el recinto.

Sumando a Unión por la Patria, las bancadas que respaldarían la sesión alcanzan los 120 legisladores. En el caso particular de Provincias Unidas, que cuenta con 18 integrantes, a las cinco firmas iniciales podrían sumarse, en principio, las de Martín Lousteau y Lourdes Arrieta.

Los monobloques que podrían inclinar la balanza

A esa cuenta hay que agregar a algunos legisladores de bloques unipersonales que tendrían intenciones de presentarse en el recinto. Es el caso de Marcela Pagano, de Coherencia, y de Jorge "Gato" Fernández, de Primero San Luis. Ambos podrían estar sentados en sus bancas el día de la sesión.

Los dialoguistas: la incógnita que define el quórum

El verdadero signo de interrogación pasa por la postura que finalmente asumirán algunos diputados habitualmente identificados con el sector dialoguista.

Entre ellos figuran Oscar Zago y Eduardo Falcone, ambos del MID; la bonaerense Karina Banfi; y la neuquina Karina Maureira. Si bien suelen mantener una posición conciliadora con el oficialismo, en las últimas horas todos ellos se pronunciaron con dureza respecto del escenario que atraviesa Adorni, lo que abre el interrogante sobre cómo se comportarán el día de la votación.

Cuatro proyectos, un solo destinatario

El temario propuesto para la sesión tiene un denominador común: todas las iniciativas apuntan contra el jefe de Gabinete.

El primer punto es un pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes pertenecientes al Estado. Este texto fue impulsado por Unión por la Patria y cuenta con el respaldo de la totalidad de los espacios que integran la bancada de Germán Martínez.

El segundo ítem corresponde a un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, esta vez centrado en la situación patrimonial del propio Adorni.

La iniciativa lleva las firmas de Esteban Paulón y Pablo Juliano (Provincias Unidas) y de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El tercer expediente es una moción de censura contra el ministro coordinador, presentada el 30 de marzo por el Frente de Izquierda. El listado se completa con un cuarto proyecto, otro pedido de informes verbales, en este caso impulsado por Esteban Paulón.