Presenta:
Manuel Adorni habla en medio del escándalo judicial que golpea al Gobierno.
En Vivo

"No me importa la carnicería mediática en la que me metieron": Adorni habla en medio del escándalo judicial

En medio de la tormenta judicial que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro coordinador brinda una entrevista a Alejandro Fantino en Neura.

MDZ Política

Live Blog Post

"Yo fui solo"

"No tiene demasiada complejidad", manifestó el ministro respecto al momento de plantearle a Javier Milei las causas que no pararon de salir desde que inició el proceso judicial por enriquecimiento ilícito. "Somos gente de bien", afirmó el jefe de Gabinete.

Live Blog Post

"Yo conocí el otro lado del mostrador"

"Mira que a este no lo podes criticar", fue la frase que mencionó Manuel Adorni. Aseguró que tenía sus "arreglos comerciales y económicos", y agregó que desde que está en el Gobierno se "desilusionó de algunos personajes" que pensó que "no se iban a dejar presionar" y que no "iban a lastimar por lastimar".

"Más allá de la mentira, que quieras dañar a alguien está mal y eso tal vez no lo veía del otro lado", manifestó el jefe de Gabinete.

"Mostrar cosas que son de tu intimidad, suponer cosas que son de tu intimidad, son cosas que nunca vi de un lado del mostrador ni de este", aseveró el ministro coordinador, respecto al rol de los medios en el abordaje de la causa que lo tiene que protagonista.

Live Blog Post

Adorni habló de deslealtades

"Hay un montón de gente que esperara que actuara de otra manera", subrayó el jefe de Gabinete. Y aseguró que un conductor de un noticiero iba a realizar uno de los viajes que iba a realizar el ministro. "Me pegó mucho. Un día voy a hablar".

Live Blog Post

"No pegamos con los muebles de la Rosada"

Según el jefe de Gabinete, él y varios funcionarios del Gobierno no pegan "con los muebles de la Rosada", porque están hechos "por y para la política tradicional".

Live Blog Post

"Pato es una fenómena"

EL jefe de Gabinete se refirió al episodio protagonizado este miércoles por Patricia Bullrich, en el que le exigió a Manuel Adorni en televisión que presente su declaración jurada "de inmediato".

Al respecto, Adorni aseguró que Bullrich es una "fenómena" y que "el spoileo es porque todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento. Me spoileó que la iba a presentar antes. Además, con Patricia trabajo en la mesa política".

"Después, si lo tendría que haber dicho o no, es algo que podría hablarse en privado", señaló el ministro coordinador.

Live Blog Post

"Sabe la verdad"

Adorni se refirió al apoyo que le brinda Javier MIlei en medio de la tormenta política y judicial: "Sabe la verdad. De igual manera, me emociona mucho, me impacto el apoyo humano que me da".

Live Blog Post

La posición de Adorni por el abordaje mediático

El jefe de Gabinete aseguró que esperará a que termine el proceso judicial que protagoniza para dar explicaciones.

"No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", señaló el ministro coordinador, y agregó: "No voy a obstruir el trabajo de la justicia. La Justicia va a aclarar todo".

Live Blog Post

Sobre su ingreso al Gobierno

El jefe de Gabinete se refirió a su ingreso en la función pública y admitió que no quería ingresar al Poder Ejecutivo.

Live Blog Post

La presión de los medios

Adorni comentó que Karina Milei le ofreció a Manuel Adorni la primera entrevista luego de que haber alcanzado la presidencia, pero el jefe de Gabinete aseguró que eso implicaba "perder el trabajo". En ese momento, Adorni trabajaba para Radio Rivadavia, América, Infobae, Noticias Argentinas.

Archivado en

Te recomendamos