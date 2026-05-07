Tras los dichos de Patricia Bullrich, Manuel Adorni realizará, este viernes, una conferencia de prensa

El entorno del jefe de Gabinete trabaja para que este viernes el funcionario vuelva a responder preguntas, tras la explosiva declaración de la senadora que le reclamó una "inmediata explicación" por su patrimonio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevé encabezar una conferencia de prensa este viernes al mediodía en Casa Rosada, una hora antes de la reunión de ministros que encabezará junto a Javier Milei. Así lo informaron a MDZ fuentes cercanas al ministro coordinador. "Está confirmada en un 90%, estamos definiendo detalles", aseguraron desde su entorno.

De esta manera, el exvocero reaparecerá públicamente ante la prensa luego de los explosivos dichos de Patricia Bullrich, quien le reclamó una "inmediata explicación" sobre su situación patrimonial, mediante la presentación de su declaración jurada.

La agenda de Manuel Adorni Sin embargo, se mantiene prevista una entrevista a Adorni para este jueves por la noche, que le realizará Alejandro Fantino. Se espera que rompa el silencio en su streaming y aporte precisiones acerca de cuándo y cómo presentará sus bienes ante la Oficina Anticorrupción en medio de múltiples dudas sobre cómo pudo obtener esa calidad de vida en los últimos dos años.

Este viernes por la mañana el expanelista protagonizará solo un acto en una planta automotriz en el conurbano bonaerense. Luego tiene pensado hacer esa conferencia de prensa y a las 14 volverá a ver las caras de sus pares de Gobierno y, entre ellos, con la propia Bullrich, quien no tuvo contemplación con el pedido televisivo de que brinde explicaciones sobre sus supuestas inconsistencias, en el marco de las quejas internas por la parálisis de la gestión producto del avance judicial contra Adorni.

Cuando Manuel Adorni presentaría su declaración jurada Javier Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada ya que “tiene todos los papeles” para respaldar su situación patrimonial. Sin embargo, el entorno del jefe de gabinete afirma que recién se presentará formalmente en 20 a 25 días, según pudo saber MDZ.