No hubo "spoileo" de Bullrich: pese a los dichos de Milei, Manuel Adorni no pensaba adelantar su declaración jurada

El presidente Javier Milei mintió cuando dijo que Patricia Bullrich “spoileó” la noticia de que Manuel Adorni iba a adelantar su declaración jurada para despejar las acusaciones por enriquecimiento ilícito.

El mandatario le afirmó el lunes a la senadora, en el marco de una conversación que mantuvieron por teléfono , que el jefe de Gabinete iba a presentar su DDJJ cerca del 31 de julio, fecha límite dispuesta por la Oficina Anticorrupción que hace pocas semanas prorrogó dos meses ese plazo.

“El presidente le dijo a Patricia que Adorni no pensaba adelantar nada, que lo iba a hacer antes del 31 de julio, pero nada de hacerlo ahora. Le pareció inaudito a Patricia y se lo reclamó al aire en TV”, afirmó a MDZ una fuente inobjetable del entorno de la exministra de Seguridad.

El mandatario hizo, entonces, “un control de daños” al enterarse en vivo que la jefa del bloque libertario en el Senado estaba exigiéndole en horario central una “inmediata explicación” a su jefe de ministros. “Patricia siempre jugó fuerte y dijo lo que pensaba. Lo hizo con Horacio y con Mauricio, ¿por qué no lo va a hacer ahora?. Adorni quería arrastrar a todos al abismo estirando esto indefinidamente”, plantearon desde su círculo íntimo.

Estas afirmaciones de los allegados de Bullrich coinciden con lo planteado por quienes están cerca del ministro coordinador. “Manuel lo presentará antes del 31 de julio, no antes. No hay necesidad de presentarlo antes”, señalaron desde el equipo del expanelista horas antes que hablara Bullrich.

Ante la necesidad de simular que tenían planificado adelantar la declaración jurada, cuando en realidad Adorni escuchó al presidente sin saber lo que diría, en la jefatura de gabinete aclararon que la presentación se hará “entre 20 a 25 días”, es decir a finales de este mes o comienzos de julio. Lo adelantó este jueves temprano MDZ.

Fuentes del equipo de la senadora recalcan que “si bien no es lo ideal esperar esos días, es preferible eso a que tarde dos meses como pensaba hacer”.

Qué deberá aclarar Adorni

Uno de los principales focos está puesto sobre una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad no habría figurado en declaraciones juradas anteriores y quedó bajo la lupa luego de que un contratista asegurara ante la Justicia que realizó remodelaciones por unos US$245.000 cobradas “en efectivo y sin factura”. También trascendieron expensas mensuales cercanas a los $700.000 a nombre de su esposa.

A eso se suma un departamento en Caballito que el propio funcionario reconoció habitar y que tampoco aparecía en sus presentaciones patrimoniales previas. El inmueble habría sido adquirido mediante un préstamo poco habitual otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que habrían financiado cerca del 90% del valor total. Las condiciones de ese crédito privado y su compatibilidad con los ingresos declarados forman parte de las dudas que rodean al caso.

Otro de los capítulos más sensibles involucra el viaje que Adorni realizó junto a su familia en un avión privado rumbo a Punta del Este. El episodio escaló tras difundirse imágenes del traslado y aparecer versiones contradictorias sobre quién pagó el vuelo. Parte del trayecto habría sido financiado por terceros vinculados al mundo empresarial y mediático. Incluso declaraciones de allegados al funcionario terminaron amplificando la controversia al insinuar que el costo podría haber sido cubierto con fondos públicos. La situación abrió interrogantes sobre posibles dádivas, conflictos de interés y eventuales beneficios recibidos por su amigo y conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Las sospechas se extendieron además a viajes personales de alto costo. Entre ellos aparece una estadía familiar en Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, con vuelos en primera clase y hoteles de lujo.