Guerra interna en el Gobierno: Milei reúne al Gabinete en medio de la tensión entre Bullrich y Adorni

La reunión de Gabinete que encabezará este viernes Javier Milei en la Casa Rosada llegará atravesada por una interna que dejó de ser subterránea y amenaza con reconfigurar el equilibrio de poder dentro del oficialismo. La tensión acumulada entre Patricia Bullrich y el núcleo duro libertario, agravada por el respaldo público que la senadora reclamó para Manuel Adorni en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, convirtió al encuentro en mucho más que una simple mesa de gestión.

El cónclave, previsto para las 14 en el Salón Eva Perón, había sido diseñado por el jefe de Gabinete como una instancia para revisar la marcha de la administración y avanzar con un nuevo esquema de ajuste sobre los ministerios. Sin embargo, el clima político cambió drásticamente en las últimas horas y todo indica que la disputa interna dominará la escena.

La decisión de Patricia Bullrich de exigir públicamente que Manuel Adorni anticipe la presentación de su declaración jurada cayó mal en el entorno presidencial. En especial dentro del círculo que conduce Karina Milei , donde consideran que la extitular del PRO acumula señales de autonomía política y movimientos propios que exceden la lógica de disciplina interna que intenta imponer la Casa Rosada .

El malestar no es nuevo, pero se profundizó en las últimas semanas. En el karinismo todavía recuerdan con incomodidad el saludo afectuoso de Patricia Bullrich a Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad, en medio de la tensión creciente entre el Gobierno y el líder del PRO. También molestaron algunos comentarios críticos hacia Adorni y ciertos gestos públicos que fueron interpretados como intentos de diferenciarse del núcleo libertario.

Patricia Bullrich y Karina Milei atraviesan una tensa relación Patricia Bullrich y Karina Milei atraviesan una tensa relación Noticias Argentinas

Aun así, dentro del oficialismo admiten que Patricia Bullrich conserva un capital político que dificulta cualquier ruptura. Su peso electoral y su capacidad para disputar agenda la convierten en una figura incómoda pero necesaria. Esa doble condición explica por qué la tensión escaló sin llegar a una confrontación abierta.

Qué busca Milei con esta reunión de Gabinete

En la Casa Rosada descuentan que Javier Milei buscará ordenar la tropa durante la reunión y bajar el nivel de conflictividad. El presidente encabezará el primer tramo del encuentro con una exposición política y económica, mientras que luego dejará en manos de Manuel Adorni la presentación del nuevo esquema de recortes que incluirá una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital para cada ministerio.

Antes del encuentro, además, el ministro coordinador reaparecerá en conferencia de prensa con la intención de responder a la polémica y ratificar que trabaja en la presentación anticipada de su declaración jurada. En el oficialismo esperan que intente desactivar el conflicto, aunque las diferencias parecen más profundas que una simple discusión administrativa.

La reunión también volverá a reunir en una misma mesa a dirigentes que mantienen fuertes distancias internas, como Karina Milei y Santiago Caputo, obligados a convivir políticamente pese a la desconfianza mutua. En ese contexto, algunos sectores libertarios ya comenzaron a evaluar cambios en el funcionamiento de la mesa política, incluyendo la posibilidad de limitar futuras reuniones únicamente a funcionarios del Poder Ejecutivo.

Bullrich sale al territorio en la Ciudad de Buenos Aires

Mientras tanto, Patricia Bullrich seguirá desplegando agenda propia. Este viernes recorrerá Lugano junto a la dirigente porteña Pilar Ramírez, en un gesto que dentro del oficialismo leen como parte de una construcción política más amplia. Cerca de la senadora aseguran que todavía no definió su futuro electoral, aunque en La Libertad Avanza varios creen que sus aspiraciones superan una candidatura local.

Con diferencias cada vez más visibles, recelos cruzados y liderazgos en disputa, el oficialismo enfrenta una reunión de gabinete que puede marcar un punto de inflexión en la dinámica interna del Gobierno. Javier Milei intentará volver a alinear a una coalición que comenzó a mostrar grietas en público y que ya piensa, silenciosamente, en la carrera hacia 2027.