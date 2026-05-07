Superávit Fiscal: El Gobierno cumplió la meta para 2026 en el primer trimestre

Un informe privado revela que el sector público nacional acumuló 22 meses consecutivos de saldo positivo. El dato incluye los ingresos extraordinarios por la privatización de las represas hidroeléctricas. El resultado financiero, en tanto, quedó en 0,2% del PBI.l superávit primario base caja del Gobierno nacional, medido en el acumulado de los últimos doce meses, se ubicó en marzo en el 1,4% del Producto Bruto Interno.

El Gobierno cumplió la meta de superávit fiscal para 2026 en el primer trimestre, según un informe privado. El número coincide exactamente con la nueva meta fiscal que el Poder Ejecutivo se comprometió a alcanzar durante 2026.

Ya son 22 los meses consecutivos en los que las cuentas públicas cierran con saldo positivo en términos primarios. El cálculo incluye los ingresos extraordinarios provenientes de la privatización de la gestión de las represas hidroeléctricas, una operación que el Gobierno computó dentro de los recursos del período.

Así lo reveló un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), encabezado por el economista Nadin Argañaraz, que analizó el comportamiento de las cuentas públicas durante el primer trimestre del año.

El propio Argañaraz remarcó en el informe la dinámica que permitió sostener el resultado. "Ante la importante caída de ingresos de los primeros meses del año, el gobierno redujo el pago de erogaciones, buscando mantener un sendero fiscal acorde con la meta", explicó el director del IARAF.

En otras palabras, frente a una recaudación más débil de lo esperado en el arranque del año, el Ejecutivo respondió con la herramienta que ya se transformó en marca registrada de la actual gestión: ajustar la canilla del gasto para que las cuentas no se desordenen.

El desafío hacia adelante: gastar al ritmo de los ingresos

Una vez cumplida la meta anual con un trimestre apenas transcurrido, surge un nuevo interrogante: cómo sostener ese nivel hasta diciembre.

El IARAF advierte que el margen para relajar la política fiscal es escaso si se quiere mantener el indicador en el mismo nivel.

"Dado que ya se está en el nivel de superávit de la meta, durante los meses venideros el gasto tendría que seguir evolucionando en línea con los ingresos, de modo tal de finalizar el año con el mismo peso relativo del superávit primario", señaló Argañaraz.

El dilema del Fondo de Asistencia Laboral

El informe también pone el foco en una definición clave que el Gobierno deberá tomar en las próximas semanas: qué hacer con la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El Ejecutivo tiene la facultad de postergar la entrada en vigencia del mecanismo por un plazo de hasta seis meses.

Es decir, su arranque, originalmente previsto para junio de 2026, podría correrse hasta enero de 2027 como máximo.

La decisión no es menor desde la óptica fiscal. La puesta en marcha del FAL implica, en su etapa inicial, un costo para las arcas públicas en la medida en que reduce el ingreso por contribuciones patronales.

Ese impacto deberá ser ponderado por el equipo económico en función de las metas comprometidas.

El resultado financiero también cerró en azul

Más allá del resultado primario —que excluye el pago de intereses de la deuda—, el informe del IARAF también analiza el resultado financiero, que sí incluye esos pagos. Según los números relevados por la entidad, el saldo financiero acumulado en los últimos doce meses, al igual que el de marzo en particular, se ubicó en el 0,2% del PBI.

Aun con el peso de los servicios de deuda, las cuentas públicas siguen mostrando un saldo positivo, una situación que no se observaba en el país desde hacía más de una década.