La coparticipación sigue en baja y el IARAF anticipa más presión sobre las provincias

La caída de la recaudación nacional y de la coparticipación volvió a impactar en las provincias durante el primer cuatrimestre de 2026. Según explicó el economista y titular del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) , Nadin Argañaraz, “la pérdida es de $5,1 billones de recaudación nacional en los primeros 4 meses”, de los cuales “1,4 sería menor dinero para las provincias, por la coparticipación”.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM , MDZ Radio , Argañaraz sostuvo que la caída responde a “una combinación de factores” vinculados principalmente al IVA aduanero. Según detalló, el Estado “estaba recaudando un excedente” debido a un mecanismo que obligaba a privados a adelantar percepciones, situación que definió como “un préstamo gratis al Estado”. Sin embargo, indicó que el Gobierno “decidió volver al esquema original” y “tuvo que devolver ese préstamo”, lo que impactó directamente en la recaudación y, por ende, en la coparticipación.

07-05-2026 - MC - NADIN ARGANARAZ - ECONOMISTA – CONSULTOR- TITULAR DEL INSTITUTO ARGENTINO DE ANÁLISIS FISCAL (IARAF)

“El Estado tuvo que devolver un préstamo que se le había hecho, y obviamente esa devolución significó menos recaudación de IVA, por ende menor coparticipación en la provincia”, afirmó.

También señaló que la caída de los aportes y contribuciones a la seguridad social refleja el deterioro de la actividad privada. “Está cayendo el empleo privado prácticamente el 1,5% en los primeros meses del año respecto al pasado”, explicó, y agregó que “el salario real privado está un 3,5% abajo”, por lo que consideró “consistente que la recaudación de aportes y contribuciones esté cayendo un 4,4%”.

Provincias bajo presión fiscal

Para Argañaraz, el escenario afecta especialmente a las provincias por la reducción simultánea de transferencias automáticas y no automáticas. “El combo es de una pérdida significativa de recursos”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que las jurisdicciones que no ajusten el gasto “obviamente van a tener un deterioro fiscal”. Según describió, el primer impacto ya se observa en la obra pública: “Lo primero que hacen las provincias es que dejan de hacer obra pública para priorizar el gasto corriente”.

El economista aclaró que actualmente no observa dificultades generalizadas para afrontar gastos corrientes, aunque insistió en que “aquella provincia que no acomode el gasto a este nuevo financiamiento, obviamente va a tener un deterioro”.

Además, señaló que varias transferencias nacionales siguen muy restringidas. Mencionó particularmente el financiamiento de las cajas jubilatorias no transferidas y recordó que “el fondo de incentivo docente se dejó de recibir”.

“No hay margen para bajar impuestos”

Respecto a las perspectivas para el resto de 2026, Argañaraz consideró que la caída podría moderarse, aunque descartó una recuperación fuerte de la recaudación. “No podemos pasar de algo negativo, significativo, a algo positivo”, afirmó.

A su entender, “un escenario optimista en Argentina es que la recaudación de IVA y de ganancias terminen siendo la misma que el año pasado”. Y añadió: “No veo una expectativa donde el año termine con un valor positivo”.

En relación con una eventual reforma tributaria, fue categórico: “No hay margen para bajar impuestos en Argentina este año”. Incluso sostuvo que “donde menos lo veo es en las provincias y en los municipios”.

Finalmente, definió al 2026 como “un año muy duro” tanto para Nación como para las provincias. “En el mejor escenario para las provincias, una coparticipación igual a la del año pasado”, concluyó.