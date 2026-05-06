Alfredo Cornejo firmó con el Gobierno de Milei un multimillonario anticipo de coparticipación

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles la firma de un acuerdo de financiamiento con la Nación. Mediante este convenio la provincia recibirá un adelanto de coparticipación de $325.000 millones a partir de una iniciativa que lanzó la gestión del presidente Javier Milei para otorgar financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado.

A través del Decreto n°775/26, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó la firma del acuerdo de financiamiento con el Estado Nacional que se firmó el pasado 17 de abril con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

El convenio establece un anticipo financiero por un total de $325.000 millones, que será desembolsado en tres tramos: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa permitirá “fortalecer la administración de los recursos provinciales, mejorar los plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones clave para el desarrollo”.

El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, significativamente inferior a las tasas vigentes en el mercado financiero, en el cual, por ejemplo, la tasa activa cartera general del Banco Nación se ubica actualmente en torno al 26,4%.

La devolución del capital se realizará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026, mientras que los intereses se abonarán una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la Provincia.

La gestión estuvo a cargo del ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, quien lleva adelante una estrategia orientada a aprovechar condiciones de financiamiento favorables, que permitirán gestionar la ejecución de gastos dentro del ejercicio fiscal.

¿Cuál será el destino de los fondos?

El Gobierno de Mendoza indicó cuáles serán los posibles destinos de estos $325 mil millones de anticipos de coparticipación que recibirá la provincia. Resaltó que estos fondos podrán orientarse a: