Cómo funciona el nuevo sistema para "predecir" delitos que anunció Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo realizó tres anuncios vinculados a la política de seguridad en su discurso ante la Asamblea Legislativa . Uno de ellos es la puesta en funcionamiento del Sistema Predictivo del Delito , un tecnología especial desarrollada por el Ministerio de Seguridad y Justicia que permite a la Policía “predecir” o anticipar posibles delitos en distintas zonas.

“Hoy damos un paso más: de la reacción a la prevención inteligente. Dejamos de mirar lo que pasó, como los viejos mapas de calor, para anticiparnos a lo que ocurrirá”, afirmó el gobernador durante su exposición en la Legislatura.

El denominado Sistema Predictivo del Delito es una herramienta de analítica avanzada que permite identificar microzonas de alta concentración delictiva y orientar el despliegue policial a partir de datos geolocalizados del 911 y otras fuentes.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , destacó que esta tecnología “va a permitir dar datos predictivos del delito, es decir, dónde puede suceder o dónde va a haber algún hecho”.

¿Cómo detectan delitos antes de que ocurran?

En la provincia, cerca del 50% de los hechos se registran en apenas el 5% de la superficie, lo que permite focalizar recursos con mayor precisión, precisaron desde el Ministerio de Seguridad.

El sistema también permite determinar cuándo es más probable que ocurran los delitos, incorporando análisis temporal y patrones de comportamiento, lo que se traduce en patrullajes dirigidos, intervenciones preventivas y una asignación más eficiente de los recursos.

Rus indicó que este sistema se complementa con un hardware que está adquiriendo pero el software fue desarrollado por las áreas del ministerio vinculadas a informática y tecnología.

A esto se suma el Sistema Provincial de Identificación Inteligente, que incorpora reconocimiento facial al sistema de videovigilancia para detectar personas con medidas pendientes con la Justicia, controlar prisiones domiciliarias y buscar personas desaparecidas en tiempo real.

Actualmente, la Provincia cuenta con 200 cámaras con esta capacidad, distribuidas en puntos estratégicos de alto tránsito y zonas operativas. El sistema genera alertas automáticas que permiten una intervención inmediata de la Policía de Mendoza.