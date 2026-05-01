Quién es Rodolfo Tailhade, el diputado kirchnerista denunciado por presunto espionaje

El diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade volvió al centro de la escena tras un cruce con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso. El Gobierno anunció que lo denunciará por presunto espionaje ilegal , luego de que el legislador expusiera información sensible sobre el funcionario y su entorno familiar.

Durante su intervención en la presentación del informe de gestión de Adorni, Tailhade cruzó al funcionario y dio a conocer información sobre su esposa, Bettina Ageletti, vinculada a supuestos usos de custodia oficial de la Policía Federal.

Tras esa exposición, Adorni denunció que el diputado maneja información sobre movimientos personales y familiares cuya procedencia debe ser explicada, y confirmó que el Ejecutivo avanzará con una denuncia judicial por posible espionaje ilegal.

Abogado y dirigente cercano al kirchnerismo, Tailhade inició su carrera política en Malvinas Argentinas, donde dio su primer paso como concejal. Durante los gobiernos kirchneristas, ocupó cargos estratégicos en el área de inteligencia, hasta que en 2015 fue electo diputado nacional.

Entre sus principales cargos, se destacan:

Director de Contrainteligencia de la AFI

Titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el segundo mandato de Cristina Kirchner

Cabe destacar que su llegada a la AFI se produjo tras la salida de Antonio Stiuso, en un contexto de reconfiguración del sistema de inteligencia.

El rol clave de Rodolfo Tailhade

Tailhade tuvo un rol activo en causas judiciales y en el ámbito de la inteligencia durante los últimos gobiernos peronistas.

Entre sus principales antecedentes:

Fue integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia

Participó en investigaciones y denuncias contra dirigentes opositores

Impulsó el intento de juicio político a la Corte Suprema

Las denuncias contra Tailhade

El paso de Tailhade por la AFI también generó cuestionamientos judiciales. El exfuncionario Miguel Ángel Toma lo denunció por la pérdida de registros de llamadas vinculadas a la causa AMIA.

Además, se investigó el uso de claves de Contrainteligencia durante su gestión en maniobras de acceso irregular a bases de datos migratorias, en un expediente relacionado con el entorno del caso del fiscal Alberto Nisman.

Por otra parte, en 2023, el exministro porteño Marcelo D'Alessandro lo denunció por el presunto hackeo de chats de Telegram y WhatsApp, luego de la filtración de conversaciones privadas.

En ese expediente también aparece el nombre del exespía de la Policía Federal, Gabriel Zanchetta, procesado por espionaje a jueces, en cuyo celular se encontraron mensajes vinculados a esas filtraciones.