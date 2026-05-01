El Gobierno denunciará a Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal tras sus dichos sobre la esposa de Manuel Adorni

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade había revelado en el Congreso detalles sobre la vida privada de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Una intervención legislativa derivó en una escalada político-judicial. El Ministerio de Seguridad presentará una denuncia contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal, como consecuencia de las declaraciones que el legislador realizó en la Cámara de Diputados durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así lo confirmaron fuentes de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva a la agencia Noticias Argentinas.

¿Qué había dicho Rodolfo Tailhade? En el uso de la palabra, Tailhade expuso una serie de afirmaciones sobre los movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Según sostuvo el legislador ante sus pares, la mujer utiliza la custodia oficial para salidas nocturnas con amigas. A su vez, detalló que en septiembre de 2025 habría viajado en primera clase a Madrid junto a cinco amigas —a quienes llamó "mamis del colegio"—, y que ella misma habría costeado los pasajes y el alojamiento.

Esa acumulación de datos concretos sobre los movimientos de un particular con custodia del Estado fue lo que, según el Gobierno, justifica la acción judicial: para las autoridades, Tailhade solo pudo obtener esa información a través de una operación de vigilancia ilegal.