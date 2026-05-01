El SUTE se reunió frente a la Legislatura con reclamos para OSEP y críticas al Gobierno

En el marco del Día del Trabajador, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) se movilizó este viernes 1 de mayo con un reclamo centrado en la situación que atraviesa la Obra Social de los Empleados Públicos ( OSEP ), un tema que viene acumulando malestar entre los afiliados.

El trasfondo político no estuvo ausente. La movilización se desarrolló en paralelo al acto de apertura del 186° período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, donde el gobernador Alfredo Cornejo brindaba su discurso. Los manifestantes no solo expresaron su descontento por el funcionamiento de OSEP , sino también críticas hacia la gestión provincial, argumentando que la crisis de la obra social se inscribe en un contexto más amplio que afecta las condiciones de vida y trabajo en Mendoza.

Los manifestantes comenzaron a reunirse de manera progresiva en la Plaza Independencia con carteles, banderas, cánticos y música. La concentración fue tomando forma con un mensaje claro: visibilizar las dificultades que enfrentan los trabajadores para acceder a la cobertura de salud.

La convocatoria se enmarcó en la campaña “ OSEP te enferma”, una iniciativa que recorrió los 18 departamentos de la provincia con el objetivo de reunir más de 100.000 firmas. El propósito es impulsar un proyecto de ley que plantee la democratización de la obra social, proponiendo que su administración esté en manos de los propios trabajadores.

Al mismo tiempo, la campaña buscó poner en evidencia problemas concretos como demoras en turnos, trabas en el acceso a prestaciones y especialidades, y el costo que implica para muchas familias tener que recurrir al sistema privado.

Asamblea Legislativa protesta sute Rodrigo D' Angelo/MDZ

Durante la mañana, el clima en la plaza combinó momentos de protesta con otros más distendidos: hubo música, intervenciones y expresiones colectivas mientras se aguardaba la presentación formal de las firmas reunidas por representantes de los 18 departamentos de la provincia. Esa espera estuvo atravesada por una sensación de hartazgo, pero también de organización.

La voz del SUTE

La movilización tuvo como una de sus voces centrales la de Gustavo Correa, secretario general del SUTE, quien tomó la palabra frente a la Legislatura. En paralelo, el gobernador Alfredo Cornejo desarrollaba su discurso en el recinto: la calle y el recinto mostraron dos lecturas opuestas sobre la realidad de Mendoza.

Correa abrió su intervención con un saludo a los trabajadores y trabajadoras, destacando la participación del sector educativo en la jornada:

“Primero, feliz día de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente por el esfuerzo que hemos hecho hoy de poder estar acá como lo hacemos todos los años”. Desde allí, puso el foco en la campaña “OSEP Enferma”, que el sindicato impulsó durante las últimas semanas.

Asamblea Legislativa protesta sute Rodrigo D' Angelo/MDZ

El dirigente explicó que la iniciativa recorrió los 18 departamentos de la provincia con un objetivo claro: “juntar 100.000 firmas que acompañen un proyecto de ley que democratice la obra social”. Y remarcó el alcance de la convocatoria: “tenemos más de 110.000 firmas de trabajadores y trabajadoras de Mendoza”, lo que según sostuvo refleja el malestar de los trabajadores con el funcionamiento de OSEP.

En ese sentido, Correa apuntó directamente contra la situación de la obra social, describiendo múltiples dificultades que atraviesan los afiliados. “Ningún funcionario se anima a decirnos en la cara que la obra social hoy no está funcionando como corresponde”, afirmó, y mencionó casos concretos: demoras para cirugías, interrupciones en tratamientos oncológicos, problemas en discapacidad y falta de pago a prestadores en zonas alejadas.

“El calvario que es tener una obra social” fue una de las frases que destacó en su participación, al tiempo que insistió en que el sistema debe ser gestionado por quienes lo sostienen: “la obra social no es del gobierno de turno, la obra social tiene que ser de los trabajadores y las trabajadoras”.

Las críticas también alcanzaron al discurso oficial. En un tono más confrontativo, Correa cuestionó la visión del Gobierno provincial: “le encanta decir que tiene la provincia más ordenada, pero el déficit fiscal lo están garantizando con el ajuste a las políticas educativas, de salud y sociales, y con nuestros salarios”. En esa línea, reclamó la reapertura de paritarias y advirtió que el orden fiscal se sostiene a costa del ingreso de los trabajadores.

Finalmente, el dirigente cerró con un mensaje de continuidad en la protesta y la organización sindical: “vamos a estar pidiendo que reabra la paritaria, porque con nuestro salario no van a garantizar la política económica”. Con más de 100.000 firmas como respaldo, el SUTE anticipa que llevará el reclamo al ámbito legislativo, en busca de avanzar con cambios en la obra social y en las condiciones laborales del sector