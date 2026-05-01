¿Candidata? El sugestivo video que subió Patricia Bullrich en modo campaña

Patricia Bullrich sorprendió este viernes en redes sociales al publicar un nuevo video en modo campaña. La jefa del bloque libertario en el Senado subió un compilado de imágenes junto a Javier y Karina Milei , además de otros referentes oficialistas, en recorridas por distintos puntos del país.

"Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan", escribió la legisladora, que citó una de las frases que se cantan en el tema que musicalizó el video.

Se trata de una nueva demostración de que la exministra piensa ser una protagonista en las elecciones del 2027. Si bien su entorno desliza que "está cómoda como senadora" y "no quiere apurarse", es consciente que las encuestas le dan positivamente, incluso por encima del presidente, afectado por su constante apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

La exlíder del PRO se diferenció del ministro coordinador, le remarcó ciertas debilidades para afrontar las causas que lo atormentan y pidió "celeridad" en la justicia.

En abril, Karina Milei empoderó a Bullrich en un cónclave de La Libertad Avanza en Capital Federal. Junto a Pilar Ramírez, le plantearon formalmente que está habilitada para ser la candidata violeta en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de destronar al macrismo en su principal bastión.

Adorni, último ganador en los comicios porteños, no fue parte de esa última reunión y tampoco se lo mencionó. “De Adorni no se habló”, aseguraron tres participantes del encuentro.

Karina Milei y Pilar Ramírez con Patricia Bullrich en una cumbre libertaria en CABA Karina Milei y Pilar Ramírez con Patricia Bullrich en una cumbre libertaria en CABA

La extitular de la cartera de Seguridad ya comenzó a delinear una agenda de recorridas para las próximas semanas, aunque dentro de su propio círculo íntimo persisten dudas respecto de la estrategia de "El Jefe". Si bien desde la conducción libertaria sostienen que no buscan sellar un acuerdo con el PRO en la Ciudad, incluso ante un escenario nacional que lo requiera, en el bullrichismo miran con recelo esa definición.

“Nos ocultaban la agenda y nos tapaban con diario hasta hace dos semanas, y ahora somos rubios y ojos celestes tras la caída de Adorni. Patricia les pidió paciencia, que ella no piensa en eso ahora”, deslizó una fuente cercana a la dirigente, que no descarta un eventual entendimiento con el sector que lideran los Macri.

Ante este escenario, Bullrich tiene una cierta posibilidad de ser candidata a jefa de gobierno porteño o presentarse como vice de una formula con el propio presidente Milei, siendo esta segunda opción una probabilidad aún no ratificada por la Casa Rosada, pero sí reconocida como una idea que empieza a surgir desde las usinas libertarias.