Senado: dictamen para la ley de regulación de armas y desarme voluntario

El oficialismo avanzó en el Senado con un proyecto clave en materia de armas, al lograr el respaldo de bloques dialoguistas para habilitar su tratamiento en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, apunta a ordenar la tenencia legal y extender un programa de desarme voluntario.

La propuesta fue avalada en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Carolina Losada.

El oficialismo de La Libertad Avanza logró sumar al PRO, la UCR y otros espacios provinciales, lo que allana el camino para su debate en el recinto, previsto para las próximas semanas.

Durante la reunión, expuso el titular del organismo encargado del control de armas, Juan Pablo Allan, quien defendió la iniciativa como parte de una estrategia para modernizar el sistema y facilitar la regularización.

Uno de los ejes del proyecto es la creación de un mecanismo más ágil para que los usuarios regularicen la tenencia de armas de fuego. La propuesta habilita un trámite simplificado, que podrá realizarse de manera virtual, con el objetivo de reducir la informalidad derivada de trabas administrativas.

En esa línea, también se establece que quienes renueven su credencial de legítimo usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento no deberán volver a acreditar su idoneidad ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich —impulsora original del proyecto— sostuvo que el sistema vigente había generado un registro poco claro y que la burocracia había dejado a numerosos usuarios en situación irregular.

Prórroga del programa de desarme

El texto también contempla la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa busca consolidar esta política como una herramienta permanente, evitando interrupciones entre gestiones.

El programa permite a quienes posean armas sin autorización entregarlas de manera anónima y sin consecuencias legales. A cambio, se otorga un incentivo económico a través de un cupón canjeable por dinero.

El procedimiento incluye una instancia de registro previo, donde el sistema identifica si el arma tiene pedido de secuestro judicial. Luego, una vez entregada, el arma es inutilizada en presencia del usuario y posteriormente destruida.

Plazos y alcance de la iniciativa

El proyecto fija un plazo de 360 días para que quienes tengan armas no registradas puedan presentarse ante el organismo correspondiente y regularizar su situación o adherir al programa de entrega.

Desde el organismo de control remarcaron que la normativa se enfoca exclusivamente en la tenencia legal de armas, y no en su portación, que sigue restringida a fuerzas de seguridad y personal autorizado.

Un debate con implicancias políticas

Con el dictamen firmado, el oficialismo se encamina a un nuevo test legislativo en el Senado, donde buscará consolidar acuerdos con bloques aliados. La iniciativa combina una lógica de flexibilización administrativa para usuarios legales con la continuidad de políticas de desarme, en un equilibrio que será puesto a prueba en el recinto.