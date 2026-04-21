El Senado aprobó la ley que regula la profesión de guardavidas en la provincia de Mendoza . Durante la sesión de este martes, con 26 votos positivos y 7 negativos, la Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa, que ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo provincial.

Según argumentaron los impulsores de la iniciativa, ésta surgió como una demanda propia del sector. En consecuencia, la nueva norma llega para ordenar y profesionalizar una actividad que es cada vez más reconocida a nivel internacional. En ese sentido, se destaca que son muchos los mendocinos que durante la temporada alta emigran a distintas partes del mundo en busca de oportunidades económicas.

Cabe destacar que iniciativa toma como referencia la Ley Nacional N° 27.155 y apunta a unificar criterios, profesionalizar la actividad y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en todo el territorio provincial.

Con 26 votos positivos y 7 negativos el Senado aprobó la ley que regula la actividad de guardavidas en Mendoza.

El Senado aprobo la ley que regula la actividad de guardavidas

En ese contexto, la nueva norma define al guardavidas como un "agente profesional capacitado para prevenir, supervisar y asistir en situaciones de riesgo acuático, brindando rescate y primeros auxilios". A partir de este concepto, la ley busca establecer estándares de calidad en su formación, como así también garantizarles condiciones laborales adecuadas y protección jurídica.

El texto de la nueva ley fue elaborado con la participación de guardavidas formados en la UNiversidad Maza y en el Instituto de Educación Física, y cuenta con la validación técnica de la Subsecretaría de Deportes y de la Dirección de Alto Rendimiento.

Un nuevo registro provincial de guardavidas

Una de las principales novedades de esta nueva ley es la creación de un Registro Provincial Obligatorio de Guardavidas, el cual permitiría tener un padrón actualizado de los profesionales habilitados para la tarea.

A través de este registro, se implementará una matrícula habilitante, la cual deberá ser renovada anualmente para verificar de manera permanente que cada profesional cumpla con los requisitos exigidos para llevar adelante la práctica.

Según los autores de la norma, este registro facilitará tanto al sector público como privado acceder a personal capacitado para la actividad, con certificados habilitantes vigentes.

Además, el proyecto también establece que tanto los organismos públicos como las instituciones acuáticas deberán contratar únicamente a aquellos guardavidas que se encuentren dentro del registro provincial.

Por otra parte, el escrito establece que el Ministerio de Salud y Deportes será la autoridad de aplicación, por lo que dispondrá de facultades para articular acciones con municipios mediante la firma de convenios.

Cuáles serían los requisitos para ser guardavidas

El proyecto fija los siguientes requisitos para poder ejercer la profesión de guardavidas: