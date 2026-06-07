Cortes de agua imprevistos afectan a dos departamentos de Mendoza

Un corte de agua imprevisto afecta a una zona del departamento de Guaymallén.

Este domingo, dos cortes de agua imprevistos afectan diferentes zonas en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Debido a esto, el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización por parte de la empresa.

Según informaron, la rotura de un caño maestro ocasionó la interrupción del normal abastecimiento de agua potable, perjudicando a cientos de vecinos de Guaymallén. Personal de Aysam ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de solucionar el inconveniente lo antes posible.

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Debido a rotura en caño maestro, se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable desde 9 de Julio a Callejón Escorihuela y de San Francisco del Monte a Elpidio González.



Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible. — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) June 7, 2026

Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua en Guaymallén Desde Aysam precisaron que la zona afectada abarca desde la calle 9 de Julio hasta el callejón Escorihuela y desde San Francisco del Monte hasta Elpidio González.

Cuáles son las zonas afectadas en Godoy Cruz A su vez, la compañía notificó que debido a una falla en el sistema de bombeo, se ha interrumpido el normal abastecimiento en la zona del barrio Sol y Sierra, en Godoy Cruz.