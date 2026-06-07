Cortes de agua imprevistos afectan a dos departamentos de Mendoza
Según informaron desde Aysam, diferentes cortes de agua potable podrían afectar distintas zonas de dos departamentos del Gran Mendoza.
Este domingo, dos cortes de agua imprevistos afectan diferentes zonas en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Debido a esto, el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización por parte de la empresa.
Según informaron, la rotura de un caño maestro ocasionó la interrupción del normal abastecimiento de agua potable, perjudicando a cientos de vecinos de Guaymallén. Personal de Aysam ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de solucionar el inconveniente lo antes posible.
Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua en Guaymallén
Desde Aysam precisaron que la zona afectada abarca desde la calle 9 de Julio hasta el callejón Escorihuela y desde San Francisco del Monte hasta Elpidio González.
Cuáles son las zonas afectadas en Godoy Cruz
A su vez, la compañía notificó que debido a una falla en el sistema de bombeo, se ha interrumpido el normal abastecimiento en la zona del barrio Sol y Sierra, en Godoy Cruz.
Frente al imprevisto, desde la empresa solicitan a los vecinos afectados que mantengan una cantidad razonable de agua embotellada y que se cuide la reserva del tanque, además de hacer uso responsable en caso de contar con suministro.