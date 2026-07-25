¿Discriminación? El requisito para la docencia que complica a un grupo de maestros

Una profesora contó a MDZ que : "Somos casi 30 docentes que en estos movimientos que se vienen para titularizar y trasladar horas no podremos participar porque somos ciudadanas de distintos países. En mi caso, soy de Bolivia, pero hay ciudadanas de Canadá, de Estados Unidos, entre otros países que estamos en la misma situación. Como somos pocas, nadie nos representa", sostuvo.

Son parte de las docentes migrantes autoconvocadas que serán recibidas este lunes 27 de julio a las 10.30 por la Comisión de Derechos y Garantías para escuchar sus casos.

Más allá de las resoluciones de la DGE , hay una ley provincial, es decir una normativa superior que es el estatuto docente que fija las exigencias y los derechos de trabajadores de la educación. Fue aprobado por la Legislatura en 1984 pero sufrió modificaciones durante estos años.

En su artículo 16 dice claramente: "para acceder a la docencia el aspirante deberá a las siguientes condiciones generales: 1) ser ciudadano argentino por opción o naturalizado (...)".

Este punto genera que las titularidades de quienes son personas sin la ciudadanía argentina, se vean afectadas. "Nosotros no teníamos conocimiento de esto, porque nos dejaron entrar a la docencia a pesar de no tener la ciudadanía pero ahora para trasladar las horas, no podemos hacerlo", contó la profesora que es oriunda de Bolivia.

Generalmente lo que suele ocurrir es que se les permite el ingreso condicionado a través de un acuerdo paritario o para algunos movimientos les piden que presenten la ciudadanía en trámite como sucedió con los últimos concursos directivos.

De hecho, otro testimonio se sumó a que: "Hice la primaria y la secundaria, soy de Chile, no tengo ciudadanía y por lo tanto no puedo ingresar como trabajadora del Estado mendocino", confió.

Cómo tramitar la ciudadanía argentina

A partir del dictado del Decreto 366/25, el trámite para quienes deseen solicitar la ciudadanía argentina ya no se realiza ante el Poder Judicial de la Nación, sino que se iniciará en forma totalmente digital desde la página web de Migraciones.

Lo podrán hacer aquellas personas mayores de 18 años nacidas en el extranjero, que hayan obtenido una residencia temporaria o permanente, deseen naturalizarse argentinos y cumplan las previsiones del Artículo 2 inciso 1 de la Ley de Ciudadanía 346 y sus modificatorias.

Para el inicio del trámite, será necesario contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad

Certificado de Antecedentes Penales actualizado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia

Documentación que acredite su ocupación o medios de vida

Constancia de CUIT/CUIL

"Es importante destacar que la presente documentación es a los efectos de iniciar el trámite, y la DNM podrá solicitar documentación adicional para completar la solicitud", dice la página web de Migraciones.

El trámite se inicia ingresando a la página web del organismo, a través del sistema RaDEX. Se debe registrar el usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. Es condición que los solicitantes se encuentren dentro del territorio argentino. El proceso es personal y no requiere la intervención de gestores.