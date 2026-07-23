¿Somos racistas? La mirada de un funcionario clave del Gobierno de Alfredo Cornejo

El debate postmundial sobre si somos racistas quienes hemos sido nacido y criados en Argentina atraviesa muchísimo los ámbitos. En diálogo con MDZ, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Alfredo Cornejo , José María Videla Saenz , rechazó esa acusación . El funcionario es clave porque es quien está en contacto con los embajadores de otros países.

Como principal argumento, sostuvo que la Argentina fue pionera en la región en materia de derechos. "La Argentina no es un país racista ni de casualidad. Es una democracia liberal desde los comienzos y fue uno de los primeros países de América en establecer la libertad de vientres y abolir la esclavitud, mucho antes que otros países latinoamericanos", afirmó.

Además, remarcó que la sociedad argentina se construyó con sucesivas corrientes migratorias. "Basta ver la constitución social del país: personas de todos los países del mundo han vivido aquí y se han integrado a la sociedad argentina", señaló.

Videla Saenz también atribuyó ese proceso de integración al sistema educativo y resaltó la figura de Domingo Faustino Sarmiento. "La educación impulsada por Sarmiento igualó las oportunidades para todos. Por eso creo que de ninguna manera es real decir que la Argentina es un país racista", expresó.

La inmigración, uno de los puntos que resaltó el funcionario

En ese sentido, destacó que el país ha permitido que hijos y nietos de inmigrantes accedan a los más altos cargos institucionales. "Han llegado a ser presidentes, hijos y nietos de inmigrantes. Eso demuestra que esas acusaciones no tienen ningún tipo de validez", indicó.

Asimismo, resaltó que la Argentina continúa siendo una sociedad abierta a la inmigración. "Recibimos venezolanos, senegaleses, bolivianos y personas de cualquier nacionalidad que vienen a trabajar. Todos están amparados por la Constitución, la Ley 1420, el guardapolvo blanco, la educación pública y los hospitales públicos", afirmó.

Finalmente, sostuvo que el país mantiene una larga tradición de convivencia religiosa. Recordó que, tras la Segunda Guerra Mundial, la Argentina recibió a personas de distintas procedencias y credos y destacó que Mendoza cuenta con uno de los centros islámicos más antiguos de Hispanoamérica, además de una importante comunidad judía, como ejemplo de la diversidad y la convivencia que, a su entender, caracterizan a la sociedad argentina.

La acusaciones sobre una Argentina llena de "racistas"

En el Mundial de Fútbol 2026, la Selección Argentina quedó en el centro de una fuerte polémica internacional luego de que en redes sociales, medios y figuras públicas se multiplicaran acusaciones de racismo contra el país y parte de su hinchada. El debate se intensificó tras la final frente a España y reavivó controversias que ya habían surgido en años anteriores por cantos discriminatorios y expresiones vinculadas al fútbol argentino.

Las críticas generaron una fuerte reacción en Argentina. Dirigentes, periodistas, artistas y usuarios de redes sociales denunciaron la existencia de una "campaña antiargentina" y sostuvieron que se estaba generalizando la conducta de un grupo reducido para etiquetar a toda la sociedad como racista. En ese contexto, también se abrió un debate sobre la historia inmigratoria del país, su diversidad cultural y los límites entre el folclore futbolero y los discursos discriminatorios.