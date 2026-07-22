¿Argentina es uno de los países más racistas del mundo? El dato que refuta esa idea

Tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, se desencadenó una campaña de críticas en redes hacia Argentina que involucró a actores, intelectuales y políticos internacionales con fuertes acusaciones de racismo contra el país.

El actor estadounidense Samuel L. Jackson compartió una publicación en la que sostenía: "Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". Y convocó a las personas negras a no apoyar a la albiceleste en la Final.

La congresista estadounidense demócarata Jasmine Crockett sostuvo que el apoyo que recibió España durante la final del Mundial estuvo relacionado con un supuesto "historial racista" de la Argentina.

"La genialidad colectiva se impuso al individualismo deslumbrante para asegurar la Copa del Mundo para España. Una multiculturalidad sana y funcional también compartió la gloria . El fútbol logró superar -aunque fuera por poco- la desenfrenada mercantilización y las maniobras corporativas que estuvieron a punto de acabar con su espíritu", señaló en sus redes Yanis Varoufakis, economista greco-australiano y referente de la progresía europea.

En este contexto, Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en Fundar, dio a conocer en sus redes sociales un dato que pone en discusión esas acusaciones.

La comparación, elaborada por Argendata, de Fundar, tomó información de la Integrated Values Survey correspondiente al período 2017-2022. La pregunta utilizada fue qué porcentaje de la población manifestó que le molestaría tener como vecino a una persona de otra raza.

Según la Integrated Values Survey, Argentina se encuentra entre los países donde menos personas manifiestan que les molestaría tener un vecino de otra raza.

Argentina es uno de los países con más aceptación racial, según información de la Integrated Values Survey. Fundar

En la Argentina, apenas el 2,7% de los encuestados respondió afirmativamente. El porcentaje se ubicó por debajo del registrado en Estados Unidos (3,2%), Francia (3,7%) y muy lejos de España (12,7%).

Entre los países incluidos en el relevamiento, Uruguay presentó el registro más bajo, con un 0,6%. En el extremo contrario aparecieron Vietnam, con más del 60%, y Myanmar, con un 70,4%.

"El dato no prueba que acá no haya racismo en Argentina. Pero sí cuetiona la idea, repetida a menudo durante la Copa del Mundo, de que Argentina sería un caso particularmente racista", expresó Schteingart.