Los mensajes de apoyo a la Argentina en medio de la campaña de odio en redes sociales

Tras el dolor de perder la final del Mundial 2026 , los argentinos, además, nos vimos afectados por una campaña masiva en redes sociales “anti- Argentina ” , incentivando los mensajes de odio y crítica destructiva a medida que se compartían más y más “fake news” sobre racismo en el país. La campaña llegó hasta Hollywood, donde el célebre actor Samuel L. Jackson se mostró feliz por la derrota de la Argentina en la Copa del Mundo, calificándolo como “el país más racista del mundo”.

Todo esto despertó la furia de los argentinos que empezaron a defenderse en redes sociales, asegurando que se trata de una campaña de odio con el fin de desprestigiar al país y dividir a las minorías. No obstante, no solo los argentinos reaccionaron al “hate”. Además, creadores de contenido afrodescendientes que viven en el país, españoles y hasta otros latinoamericanos salieron a apoyar a la Argentina, mostrando la otra cara de lo sucedido.

Una de esas publicaciones fue compartida por Natigru, una argentina que se presenta en redes como “Una Argentina en Luque, Córdoba, España”. En su cuenta publicó un video de celebraciones en España, con argentinos y españoles juntos después del partido. “España, campeones del mundo. Acá nos queremos todos. Felicitaciones”, escribió en el mensaje, junto al video donde se la ve festejando junto a otros argentinos y españoles, exhibiendo el respeto entre ambas nacionalidades.

Antes del partido, el mismísimo Antonio Banderas también había difundido un mensaje vinculado con la final. El actor español compartió una imagen en la que se veía a dos jugadores, uno argentino y otro español, abrazados camino al campo de juego. Sobre la imagen podía leerse: “Rivales por un día. Hermanos para siempre”.

En el texto que acompañó la publicación, Banderas expresó su deseo de que ganara España, pero también remarcó su vínculo con Argentina. “Naturalmente quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países”, escribió.

El actor sostuvo que durante un rato España y Argentina serían rivales, pero que después volverían a ser “dos pueblos hermanos”. También señaló que, cualquiera fuera el resultado, continuaría con su admiración por artistas argentinos con los que trabajó, por jugadores de fútbol y por amigos del país.

El descargo de un español recordando el recibimiento de Argentina a los inmigrantes de su país

Otro de los testimonios que circularon fue el de Alex, conocido en redes como aupasoyalex, un español casado con una argentina. En medio de las burlas y críticas contra el país, publicó un mensaje en defensa de Argentina. “A todos los que se están riendo de los argentinos están repitiendo la gilipollez de Argentina, les recuerdo que, a finales del siglo XIX, cuando España estaba hundida, este país le abrió sus puertas, igual que durante la Guerra Civil”, dijo en su video.

El creador también hizo referencia a la década del '40 y a la ayuda argentina a España. “En los años ’40, cuando el mundo entero daba la espalda a España, especialmente desde la ONU, Perón dio préstamos blandos, con los cuales llegaron cientos de miles de toneladas de comida para que nuestros bisabuelos y abuelos no se murieran de hambre”, sostuvo. Luego agregó: “Hay que saber perder pero, sobre todo, hay que saber ganar”.

En paralelo, Brendan del Mundo compartió un video sobre el racismo en Argentina. “Lamentablemente, el racismo está en todos lados. Yo solo puedo hablar por mí, así que quise que un amigo también cuente su experiencia”, escribió en la descripción. Fue entonces que le dio lugar a Ari Balanga, influencer y standupero nacido en Angola, que vive en Argentina desde hace once años. Balanga contó su experiencia personal y cuestionó las generalizaciones sobre el país.

“Vivo en Argentina desde hace once años y nunca sufrí discriminación por mi color de piel”, afirmó. También expresó su vínculo con el país: “Amo Argentina, país que me brinda las oportunidades y que me abrió las puertas y tiene las puertas abiertas para vos que quieras venir a estudiar, a trabajar o a construir una vida”. Asimismo, Balanga aclaró que Argentina no es un país perfecto, pero pidió evitar señalamientos generales. “No existe un país en el mundo en el que no haya racismo, discriminación. Así que, antes de mirar al país del otro, miremos primero a nuestro país”, señaló.

Los mensajes aparecieron en un contexto de alta exposición de la final y de fuertes cruces en plataformas sociales. Frente a las críticas, los videos y posteos mostraron otra línea de conversación: la de quienes buscaron separar el resultado deportivo de los vínculos culturales, afectivos e históricos entre Argentina y España.