Las dulces palabras que Rosalía le había dedicado a la Argentina en su último disco: "Me pareció delicioso"

En medio de la ola anti Argentina que se desató estos últimos días a raíz del Mundial, muchos fans de la Rosalía decidieron tomar drásticas medidas luego de que la cantante española tuviese un gesto en redes sociales que fue considerado ofensivo hacia los argentinos.

La compositora iba a hacer cuatro Movistar Arena sold out los primeros días de agosto, pero frente a los recientes acontecimientos, muchos de sus seguidores comenzaron a "cancelarla" e iniciaron el proceso de devolución de entradas.

El suceso generó mucho revuelo, ya que Rosalía siempre se mostró muy entusiasta de la Argentina, su público y cultura. En una de las canciones de su último disco, titulada Reliquia , la cantante relata cómo va dejando pedazos de su cuerpo y alma por las distintas ciudades del mundo que visitó a lo largo de su vida.

Allí, la compositora le dedicó unas cariñosas palabras a la capital argentina: " El cielo nació en Buenos Aires ", dice una de las estrofas de la canción.

"Creo que es de las cosas que más me impactó cuando vine aquí. El cielo está más cerca , es cercano, es un cielo que está como en la tierra. Me sorprendió, me pareció delicioso ", contó la última vez que visitó la ciudad porteña en noviembre, desde el estudio de Luzu TV.

Mirá lo que dijo Rosalía del cielo de Buenos Aires

Qué gesto tuvo Rosalía que generó la polémica con sus fans argentinos

La compositora había reposteado un video que publicó Mia Khalifa en TikTok. En dicho video, la exactriz de videos para adultos festejaba la derrota de la Selección argentina con "La Perla" de fondo, una de las canciones de Rosalía, que describe a un manipulador, mentiroso y malagradecido.

El reposteo generó una fuerte reacción en redes sociales de sus fans argentinos, quienes le expresaron su enojo en las publicaciones. Entre los mensajes más repetidos aparecieron pedidos para que se disculpara, críticas fuertes y la convocatoria a devolver las entradas de los recitales.

No obstante, recientemente la cantante pidió disculpas desde su cuenta de Instagram: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. ¡Perdón!", escribió.