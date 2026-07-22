"Cul... roto": qué famoso internacional fue sumado a una lista de celebridades "anti-Argentina" y estalló de furia

Una celebridad cuestionó a una cuenta de X que armó una lista de famosos que se pronunciaron en contra de Argentina.

Los comentarios contra la Argentina en redes sociales generaron una ola de respuestas.

En Argentina se generó una gran controversia luego de la final del Mundial 2026, disputada entre la Selección argentina y España. Tras el partido, varias figuras internacionales se pronunciaron en contra de nuestro país. Entre ellas se encuentra Samuel L. Jackson, quien aseguró que Argentina "es el país más racista del mundo".

A raíz de esta situación, en las redes sociales comenzaron a circular listas con celebridades que cuestionaron a la Argentina. En X, la cuenta Rankings de Argentina recopiló algunos de los famosos que realizaron declaraciones negativas sobre el país.

Samuel L. Jackson aseguró que Argentina es "el país más racista del mundo". Instagram Samuelljackson. "Estos son todos los famosos que se sumaron a la campaña "anti-Argentina. 1. Speed (Streamer). 2. El Xokas (Streamer). 3. Samuel L. Jackson (Actor). 4. Tyrese Gibson (Actor). 5. Duolingo (Empresa). 6. Rosalía (Cantante). 7. Ibai (Streamer). 8. MrBeast (YouTuber). 9. Niall Horan (Artista). 10. Pedro Pascal (Actor). 11. Javier Bardem (Actor). 12. Mike Colter (Actor - Luke Cage). 13. Eric Andre (Comediante/Actor). 14. Patti Smith (Artista). 15. Dross (Influencer). 16. Kelly Piquet (Influencer). 17. Daily Mail Sport (Medio). 18. Jasmine Crockett (Congresista). 19. João Bueno (Artista). 20. Kazu Makino (Cantante - Blonde Redhead)".

Dross Rotzank estalló de furia al ver que su nombre estaba incluido en una lista de famosos "anti- Argentina". Captura de pantalla X @eldiariodedross. El youtuber Dross Rotzank, que fue incluido en la lista, salió a responderle a la cuenta y lo hizo de manera tajante. "Este tipo... ¿es idiota, o baila con la música de los teletubbies? ¿Tan cul... roto eres que me pones en una lista por reírme del escándalo que se armó por el piloto español? Cogidísi.... Encima odio a la mitad de esa lista", escribió Dross.