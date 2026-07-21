El conmovedor mensaje de una estrella de Hollywood para Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: "Lágrimas"

La reconocida estrella de Hollywood presenció el partido definitorio en el estadio y le dedicó un emotivo mensaje al capitán de la Selección Argentina.

Lágrimas de ganador. Eso es Lionel Messi, uno de los grandes ganadores en la historia del fútbol.

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 provocó reacciones de distintas figuras internacionales, entre ellas Sarah Jessica Parker. La actriz compartió en su cuenta de Instagram sus sensaciones luego de haber presenciado el partido y dedicó parte de su mensaje a Lionel Messi, quien terminó el encuentro visiblemente emocionado y entre lágrimas.

La artista contó que vivir la definición del torneo desde cerca fue una experiencia especialmente intensa. En su publicación también hizo referencia a su esposo, Matthew Broderick, quien había anticipado cuál sería el resultado del encuentro. "Increíble, una locura y muy emocionante haber estado ahí", escribió la protagonista de Sex and the City al describir lo que significó para ella presenciar la final.

La Selección Argentina perdió 1 a 0 contra España. EFE Sin embargo, sus palabras hacia el capitán argentino fueron las que más repercusión tuvieron. Las imágenes de Messi llorando luego del pitazo final recorrieron el mundo y despertaron numerosos mensajes de apoyo, entre ellos el de Parker. "No es lindo ver a Lionel Messi entre lágrimas, ambos equipos se ganaron lo de hoy", aseguró Parker.

En su publicación, la actriz también resaltó el desempeño de los dos seleccionados que llegaron a la definición del certamen y destacó el talento que pudo verse durante el partido. Además, felicitó a España por la consagración y reconoció el esfuerzo realizado por el equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni.