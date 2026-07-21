Una diputada cruzó a Samuel L. Jackson tras tratar a la Argentina como el país más racista: "Cazando inmigrantes"

Tras las duras declaraciones del actor estadounidense sobre la Argentina, una diputada nacional le respondió con un extenso y firme mensaje.

Luego de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson asegurara que Argentina "es el país más racista del mundo", Marcela Pagano, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, le respondió al artista en X con un extenso mensaje.

"Sr. @SamuelLJackson: usted compartió una publicación que llama a la Argentina 'el país más racista del mundo'. Le respondo como Diputada de la Nación Argentina, con hechos", dice la primera parte del posteo de la política.

El posteo del artista contra Argentina. Captura de Pantalla. "Argentina es el país más receptivo del mundo. Nuestra Constitución invita desde 1853 'a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino', y su artículo 20 les reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos. Nuestra Ley de Migraciones declara que migrar es un derecho humano 'esencial e inalienable' de la persona. Búsquelo: casi ningún otro país del planeta se animó a escribir eso en su ley", expresó la periodista.

"Acá recibimos a los judíos que huían de los pogromos, a los armenios del genocidio, a los sirios y libaneses, a los españoles de la guerra, a los italianos del hambre. Y hoy recibimos a bolivianos, paraguayos, peruanos, venezolanos, senegaleses y ucranianos. Sin muros. Sin visas discriminatorias. Sin redadas. No tenemos ICE. Acá no hay agentes encapuchados cazando inmigrantes en la puerta de las escuelas, ni niños en jaulas, ni familias separadas en la frontera, ni migrantes que mueren en operativos o centros de detención. Acá cualquier persona, tenga los papeles que tenga, se atiende gratis en nuestros hospitales públicos y estudia gratis en nuestras universidades: miles de brasileños, colombianos y ecuatorianos se recibieron de médicos en la UBA sin pagar un peso", afirmó Pagano.

La respuesta que le dio Marcela Pagano al actor. Captura de pantalla X @Marcelampagano. Y continuó: "Nosotros declaramos la libertad de vientres en 1813 y abolimos la esclavitud en la Constitución de 1853, doce años antes que su país. Nunca tuvimos Ku Klux Klan, ni leyes Jim Crow, ni baños 'for whites only', ni escuelas segregadas por color de piel. Hasta nuestro idioma es prueba de integración: decimos 'laburo', 'chau' y 'pibe' por los italianos; 'quilombo', 'milonga', 'candombe' y 'mucama' por la herencia africana; decimos 'che' y tomamos mate por la raíz guaraní. El tango que el mundo nos admira nació del candombe afro abrazado a la milonga criolla y a la nostalgia inmigrante. Acá 'che, negrito' no es un insulto: es el apodo con el que llamamos con amor a los amigos, a los novios, a los hijos. Y nuestros chicos van a la escuela sin miedo a que los maten a tiros".