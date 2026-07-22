"Yo no iba a ser una más": la confesión inédita de Nazarena Vélez sobre la noche íntima que le rechazó a Luis Miguel

A más de dos décadas de aquel encuentro en Retiro, la exvedette explicó los miedos emocionales que la llevaron a declinar la invitación del artista.

La actriz repasó la noche en la que decidió priorizar sus emociones. / Captura @bondi_liveok

Durante una emisión de Storytime, el ciclo de streaming que conduce en Bondi Live j unto a Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, Nazarena Vélez sorprendió al público con una anécdota del año 2001. La exvedette recordó la noche en que tuvo la oportunidad de concretar un romance con Luis Miguel en un hotel de Retiro, pero decidió negarse.

En pocas palabras: Nazarena Vélez no quiso ser una más La actriz explicó que fue invitada a una reunión íntima con el músico mexicano junto a otras mujeres. Asistió motivada por la admiración que sentía desde la infancia, sin intenciones de competir por su atención. “Las otras tenían un lomazo y eran modelos. Yo iba a conocerlo, no iba a cog...”, enfatizó la panelista de LAM.

Luego de que las demás invitadas se retiraran del lugar, el artista le propuso quedarse a solas. Pese al idilio de años, la panelista decidió rechazar la oferta para proteger sus sentimientos.

Nazarena Vélez sorprendió al público del programa de streaming con detalles inéditos de su pasado sentimental. Foto: Archivo MDZ “Sabía que no iba a funcionar, él estaba en otro país y era mujeriego”, señaló Nazarena. Y agregó sobre sus pensamientos de aquel momento: “Este chabón me encanta y voy a ser una más acá en Argentina que no me va a ver después nunca más. Yo voy a quedar enroscada y una más no voy a ser”.