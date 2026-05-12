¡Súper hot! Alejandra Maglietti confesó cómo nombra a sus partes íntimas y sorprendió a Nazarena Vélez

La frescura del streaming permite que las figuras del espectáculo se muestren sin los corsés de la televisión tradicional. En una reciente emisión de Storytime, el ciclo de Bondi Live, Nazarena Vélez, su hija Barbie y la panelista Alejandra Maglietti protagonizaron un bloque que pasó de la preocupación por los cambios físicos a una serie de confesiones desopilantes sobre la anatomía femenina.

Todo comenzó con la honestidad brutal de Nazarena, quien planteó las dificultades que enfrenta actualmente para contener las ganas de orinar durante su rutina de ejercicios. "Me quedo dos minutos más arriba de la cinta y me voy quedando quieta porque si camino me meo", confesó la actriz entre risas.

Cómo se llaman las partes íntimas de Nazarena Vélez y Alejandra Maglietti.

Barbie Vélez no tardó en solidarizarse con su madre, recordando que vivió situaciones idénticas durante el embarazo de su hijo Salvador: "Me reía y salía el chorrito".

Ante la problemática, Nazarena insistió en la importancia de realizar ejercicios de fortalecimiento para lo que ella denominó, con humor, la "puchaina" . Ese fue el disparador para una pregunta que descolocó a sus compañeras: "¿Vos no le tenés nombre a tu vagina?".

maglietti velez El trío bromeó sobre los incidentes estéticos que suelen ocurrir con la ropa ajustada del gimnasio. Bondi Live

Barbie fue la primera en romper el hielo al revelar que llama a su parte íntima "La casita". Por su parte, Alejandra Maglietti, entre la duda y la sonrisa, aportó sus propias variantes: "La puchi, la chuchi".

barbie velez Barbie Vélez recordó con naturalidad los cambios físicos que experimentó durante su embarazo. Instagram

Nazarena, estallada en carcajadas, decidió bautizar la situación con nombres más románticos como "La mimosa" o "La cariñosa", este último término reafirmado luego por ella misma en las redes sociales del canal.

nazarena velez (2) Nazarena Vélez lideró una charla cargada de humor y complicidad en el programa Storytime. Instagram

La charla no terminó allí, ya que las tres figuras analizaron con picardía cómo ciertas prendas deportivas pueden generar efectos visuales no deseados en la zona inguinal, utilizando términos como "el mono trepado" o la famosa "pezuña de camello". El clip, que rápidamente se volvió tendencia, refleja una tendencia creciente en los medios digitales: abordar temas de salud y estética femenina desde la naturalidad.