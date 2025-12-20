El conmovedor posteo de Alejandra Maglietti para despedir a Beto Casella tras su salida de Bendita TV

Tras veinte años liderando el prime time, el conductor cerró su etapa en el histórico ciclo. Una de sus panelistas más queridas compartió una reflexión inesperada.

La televisión argentina atraviesa un cambio de ciclo trascendental. Este viernes, la pantalla de El Nueve fue testigo de un momento que marcó el fin de una época: el conductor más emblemático de la señal se retiró de su programa tras veinte temporadas de éxito ininterrumpido. Entre lágrimas y aplausos, el ambiente en el estudio reflejó la importancia de un liderazgo que trascendió la pantalla, dejando una huella imborrable en el público y en sus propios compañeros de trabajo. Alejandra Maglietti, compañera y amiga de Beto Casella, se pronunció en redes sociales para saludar a su querido colega.

La emotiva despedida de Beto Casella y su mensaje al equipo f768x1-220108_220235_5050 Alejandra Maglietti y Beto Casella compartieron un abrazo simbólico tras finalizar la última emisión. Foto: Instagram Alejandra Maglietti En el cierre de la emisión, el protagonista de la noche tomó la palabra para dirigirse a su audiencia y calmar la incertidumbre sobre el futuro del formato. Con la sencillez que lo caracteriza, Beto Casella dejó en claro que el espíritu del programa continuará vigente a pesar de su ausencia física en el estudio. "¿Ya nos vamos? Esto sigue, eh. El lunes 8.30. Por ahí vuelve la Negra, no sé quién va a estar al frente, a esta altura no importa, pero este espacio sigue sin mí, pero con la misma onda de siempre", expresó conmovido.

Alejandra Maglietti luce los outfits más sensuales. Foto: Instagram Alejandra Maglietti compartió 15 años como panelista de Beto Casella. Foto: Instagram El impacto de su partida se sintió con especial fuerza entre los integrantes del panel, quienes no pudieron ocultar su sensibilidad ante el adiós del referente. Alejandra Maglietti, una de las figuras más constantes del ciclo, decidió utilizar sus redes sociales para profundizar en el legado del conductor. A través de una publicación cargada de afecto, destacó la calidad humana del periodista y la unidad de un equipo que lo acompañó durante más de una década en la misma señal.

El futuro de Alejandra Maglietti y los rumores de un nuevo destino f768x1-220109_220236_5050 El conductor se despidió del estudio tras 20 años de liderazgo absoluto en El Nueve. Foto: Instagram Beto Casella La abogada y panelista no escatimó en elogios para quien fuera su mentor televisivo durante tanto tiempo. En sus plataformas digitales, compartió una imagen significativa acompañada de una frase que resume su trayectoria: "15 años en el barco del capitán. Fue un día de tantas emociones, creo que mejor despedida no pudo existir. Todo el equipo de tantos años unidos para despedirlo con tanto cariño. Eso lo describe como persona, se fue aplaudido por toda la técnica, producción, vestuario, maquillaje, gerencia. En fin, por todos".