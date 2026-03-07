"No cuida a nadie": el manager de Ian Lucas destapó la olla y acusó a Evangelina Anderson de jugar con el influencer

Lucas Sánchez desmintió las acusaciones de Evangelina en Corta por Lozano y aseguró que ella buscaba fama a costa del artista.

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas sumó un capítulo explosivo tras las declaraciones de Lucas Sánchez, manager y confidente del influencer. En una charla sin filtros en SQP, Sánchez recogió el guante luego de que la modelo lo señalara como el responsable de filtrar fotos íntimas.

El manager de Ian Lucas destrozó a Evangelina Anderson. La defensa no fue tibia: el representante acusó a la ex de Martín Demichelis de jugar a dos puntas entre la realidad de las redes y su imagen pública en MasterChef Celebrity.

La doble cara de Evangelina que sacó a la luz el manager de Ian Lucas Según el relato de Sánchez, la actitud de la actual participante del reality de cocina sería contradictoria. El manager sostiene que, mientras en la intimidad y en las redes buscaba que los vincularan, ante la prensa tradicional intentaba invisibilizar al joven.

evangelina ian lucas Evangelina Anderson quedó en el ojo de la tormenta tras ser acusada de manipular la relación. Archivo MDZ "Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla", disparó molesto, defendiendo el honor de quien considera parte de su familia.

La polémica escaló al mencionar que existían reglas claras que Anderson habría roto sistemáticamente para ganar visibilidad. El representante fue tajante al afirmar que la modelo forzaba situaciones para que el romance trascendiera: "Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó".