"No cuida a nadie": el manager de Ian Lucas destapó la olla y acusó a Evangelina Anderson de jugar con el influencer
Lucas Sánchez desmintió las acusaciones de Evangelina en Corta por Lozano y aseguró que ella buscaba fama a costa del artista.
La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas sumó un capítulo explosivo tras las declaraciones de Lucas Sánchez, manager y confidente del influencer. En una charla sin filtros en SQP, Sánchez recogió el guante luego de que la modelo lo señalara como el responsable de filtrar fotos íntimas.
La defensa no fue tibia: el representante acusó a la ex de Martín Demichelis de jugar a dos puntas entre la realidad de las redes y su imagen pública en MasterChef Celebrity.
La doble cara de Evangelina que sacó a la luz el manager de Ian Lucas
Según el relato de Sánchez, la actitud de la actual participante del reality de cocina sería contradictoria. El manager sostiene que, mientras en la intimidad y en las redes buscaba que los vincularan, ante la prensa tradicional intentaba invisibilizar al joven.
"Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla", disparó molesto, defendiendo el honor de quien considera parte de su familia.
La polémica escaló al mencionar que existían reglas claras que Anderson habría roto sistemáticamente para ganar visibilidad. El representante fue tajante al afirmar que la modelo forzaba situaciones para que el romance trascendiera: "Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó".
Además, subrayó que cuando ella volvía a su ámbito habitual, intentaba dejarlo en una posición desfavorable ante la opinión pública, algo que habría agotado la paciencia del youtuber.
Sánchez también aprovechó para desmentir supuestas hostilidades contra la periodista Majo Martino, asegurando que fue la propia Evangelina quien lanzó advertencias primero. "Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'", relató sobre una charla privada de más de una hora.
Para el entorno de Ian Lucas, la modelo está "jugando con él" y estirando una situación conflictiva que no beneficia la imagen "clean" y profesional que el artista mantiene en sus plataformas.
Finalmente, el manager cerró su descargo remarcando que este escándalo es lo que menos le conviene a su carrera. "Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie", concluyó.