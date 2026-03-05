Ian Lucas explotó contra Evangelina Anderson con un durísimo comunicado: "Por respeto elegí guardar silencio"

El mundo de la farándula explotó fuertemente en la tarde del jueves luego de un fuerte posteo que realizó Ian Lucas, donde apuntó contra Evangelina Anderson y donde también confirmó que realmente existió un romance. Todo esto se dio luego de que hablaron del tema en el programa de Vero Lozano, donde ella es panelista.

"Primero que nada, quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal. Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuando algo es real y cuando es solo parte del show. Soy bueno, pero no bolu…", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad".

En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en la intimidad. Sinceramente, lastima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir con esa mentira. Sobre todo cuando la historia fue otra