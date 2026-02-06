"La hago corta": Ian Lucas se plantó frente a un compañero y provocó una guerra en Masterchef Celebrity
El influencer, Ian Lucas, se encamina a la final del reality pero sacó a la luz las internas más feroces del certamen gastronómico.
El desenlace de MasterChef Celebrity está a la vuelta de la esquina y la tensión entre los participantes se siente en el aire. Ian Lucas, el joven cantante y creador de contenido que se perfila como el gran favorito de la temporada, rompió el silencio sobre el clima hostil que se vive en las cocinas más famosas del país.
En un mano a mano con Intrusos, el influencer no esquivó los bultos y admitió que la convivencia con sus compañeros, especialmente con el Chino Leunis, atraviesa un momento de máxima fricción mientras Wanda Nara intenta mantener el orden en el estudio.
Ian Lucas enfrentó los rumores de pelea y marcó la cancha en MasterChef
Con la mira puesta en el trofeo, el Youtuber fue tajante sobre su ambición en el ciclo de Telefe: "Está picante, cada uno está haciendo su trabajo. Lo dije desde el principio que mi intención era ganar así que sigo enfocado en ese camino a full".
Sin embargo, la armonía parece haberse quebrado con el Chino Leunis. Al ser consultado por los roces en las grabaciones, Ian fue sincero y comparó la situación con un evento deportivo: "Y bueno... Algunas cositas hay. Siempre están los raspones de la competencia. Yo tengo la frase de lo que pasa en el partido queda en el partido, es muy así".
El punto de mayor conflicto surgió tras la ausencia de Lucas en una cena privada organizada por el conductor en su domicilio. Lejos de poner excusas protocolares, el joven admitió su necesidad de tomar distancia del grupo: "Iba a ir, estaba cansado en serio. A mí se me nota todo, a ustedes no los puedo chamullar nunca. Está bueno tener tu tiempo después de la grabación y estar un poco solo".
Esta decisión alimentó las versiones de una grieta profunda entre los finalistas, algo que Ian no tardó en atribuir al carácter del Chino: "Tal vez tuvo un mal día y respondió mal, ni idea".
La honestidad de Ian Lucas parece ser su mejor arma tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin dar rodeos, el cantante advirtió que prefiere el enfrentamiento directo antes que los comentarios por lo bajo: "Yo no murmuro, yo hablo, la hago corta. Si hay alguien tiene algún problema conmigo que venga y lo hablamos, no hay drama. Estoy muy feliz disfrutando el último tramo (del programa)".