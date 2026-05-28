Adiós definitivo a Evangelina Anderson: quién es la millonaria joven que conquistó a Ian Lucas

El corazón de Ian Lucas ya tiene dueña. Después de diversos rumores, el misterio sobre su presente sentimental llegó a su fin. El propio influencer había anticipado que estaba conociendo a alguien "fuera del ambiente mediático". Finalmente se filtró el nombre de la joven que logró conquistarlo: se trata de Renata Mónaco .

La información salió a la luz en la televisión, donde Alejandro Sposato brindó los primeros detalles en A la Tarde (América TV) de la flamante pareja del ganador del Martín Fierro Revelación. Según detallaron, Renata es una joven de veintipico de años que proviene de una familia de muy buena posición económica.

Lejos de los sets de televisión pero muy cerca de las plataformas digitales, Mónaco pisa fuerte como creadora de contenido. "Es una influencer de lifestyle. Se la pasa viajando por el mundo y tiene una vida muy agradable" detalló el panelista. Además, destacó que su perfil en redes sociales es sumamente cuidado: " Muestra mucho sus viajes, fotos con familia y amigos, y cuida muchísimo la estética de todo lo que sube".

La confirmación de este romance le pone un punto final a la ola de especulaciones que rodeaba a Ian Lucas. En los últimos meses, al campeón del reality gastronómico de Telefe se lo había vinculado con Evangelina Anderson, Nati Jota, La Joaqui y La Reini.

Días atrás, en una nota con SQP (América TV), Ian había sido tajante a la hora de limpiar su historial amoroso. Consultado puntualmente por Gonet, respondió sin titubear: "Muy alejado, nada que ver. Es mi amiga, nunca pasó nada, te juro". Y para no dejar dudas sobre su vínculo con otras famosas, agregó: "Es como La Joaqui, son mis amigas. No pasó ni va a pasar".

Fue en esa misma entrevista donde el influencer decidió abrir una pequeña puerta a su intimidad, anticipando lo que hoy ya tiene nombre y apellido. "Están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui porque no es del ambiente. Estoy muy en otra", había confesado.