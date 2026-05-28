La joya oculta de acción con Cillian Murphy y Brie Larson que dura 86 minutos y no da respiro

Si ya estás pensando en el fin de semana y no sabés qué ver, este thriller de acción ambientado en la década de los 70, involucra un malentendido, un ego fuera de control y un grupo de criminales incapaces de mantener la calma.

Fuego cruzado (Free Fire) es una película dirigida por Ben Wheatley y producida por Martin Scorsese , que se estrenó en 2016. Lejos de ser el típico thriller criminal, esta propuesta apuesta por el humor negro, los diálogos filosos y una violencia que resulta tan absurda como entretenida.

La historia de esta película transcurre en el Boston de 1978, donde un negocio clandestino de armas sale terriblemente mal. La trama se desata en un almacén abandonado cuando un grupo de miembros del IRA, liderado por Chris ( Cillian Murphy ), se reúne con unos traficantes liderados por el excéntrico Vernon ( Sharlto Copley ) para comprar un cargamento de fusiles. El trato es llevado a cabo por los intermediarios Justine ( Brie Larson ) y Ord ( Armie Hammer ), y todo parece estar relativamente controlado, aunque desde el inicio queda claro que nadie confía demasiado en nadie. Lo que debía durar apenas unos minutos termina convirtiéndose en un desastre absoluto cuando un conflicto menor escala de manera ridícula.

A partir de ese primer disparo, la película se transforma en un caótico y frenético tiroteo a tiempo real donde la supervivencia es el único objetivo. Heridos, arrastrándose por el suelo polvoriento y cubiertos de sangre, los personajes se fragmentan en alianzas cambiantes mientras intentan recuperar el maletín con el dinero y escapar con vida.

Más allá de la acción y los tiroteos, lo que mejor hace Fuego cruzado es explotar la desesperación, la torpeza y las miserias de sus personajes. Nadie es realmente competente. Todos improvisan. Todos se equivocan. Y esa sensación de descontrol es justamente lo que vuelve tan divertida a la película.

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Fuego cruzado - tráiler oficial subtitulado

El director Ben Wheatley utiliza un espacio reducido y un conflicto mínimo para construir tensión. Casi toda la película ocurre en el mismo escenario, y aun así nunca se siente estática. El cineasta convierte el depósito en una especie de tablero donde las alianzas cambian constantemente y donde cualquier pequeño error puede empeorar todo todavía más.

También hay una clara influencia del cine criminal de los años 90, especialmente de directores como Quentin Tarantino o Guy Ritchie, aunque la película tiene identidad propia.

El elenco también es otro acierto. La película incluye a los ganadores del Oscar Brie Larson y Cillian Murphy, junto a Armie Hammer, Sharlto Copley, Jack Reynor, Sam Riley, Noah Taylor, Michael Smiley, Enzo Cilenti y Patrick Nergin, entre otros.

Fuego cruzado cuenta con solo 86 minutos de duración, y funciona de principio a fin. Si buscas un thriller cargado de acción, humor y caos, esta opción es ideal para ver en HBO Max.