Boda y embarazo a un año de la ruptura: la polémica reacción de Ramiro Marra por su exnovia Camila Giorgi

Ramiro Marra se convirtió en el gran protagonista de X en las últimas horas tras publicar una serie de comentarios sobre la baja tasa de natalidad en Argentina. "Haga patria, forme una familia y tenga un hijo" , escribió el dirigente libertario.

Si bien muchos usuarios apoyaron su planteo, otros aprovecharon para chicanearlo y preguntarle por qué él mismo no tiene hijos. Marra no tardó en volverse viral: "Hace años busco el mejor vientre. Vengo fracasando como es de público conocimiento, el bullying igualmente me hace fuerte".

Sin embargo, casi no hubo tiempo de procesar ese tuit, ya que poco después el foco giró hacia un revés personal. En los últimos meses trascendió la noticia del embarazo de su última pareja pública, la extenista italiana Camila Giorgi, con quien mantuvo una relación de más de un año antes de confirmar su ruptura en junio del año pasado. Un dato no menor es que se habían comprometido, sin embargo no llegaron al altar.

En febrero de este año, la deportista contrajo matrimonio con el extenista Andreas Pasutti y, ese mismo día, confirmaron que estaban esperando su primer hijo . La noticia volvió a cobrar fuerza en las últimas horas luego de que el propio dirigente opinara del tema en sus redes sociales al ser arrobado por sus seguidores.

"Muchachos, con respecto a esto: un caballero no tiene memoria. Se agradece el tiempo compartido y se continúa. Felicitaciones para Camila y mis mejores deseos para su familia", escribió Marra, adjuntando una captura de la noticia. Acto seguido, amplió su postura en el mismo tuit: "Y adhiero: Un caballero no lo es solo cuando las cosas van bien o cuando lo están mirando, lo es especialmente en la derrota o en la separación".

Por supuesto, las réplicas de los usuarios no tardaron en llegar, mezclando su tuit sobre la natalidad con su descargo amoroso: "Lo que pasa es que en vez de tratarla como un vientre, la trató como un ser humano. Lección y a aprender", "Re dolido amigo, en vez de felicitarla saliste a justificarte", "Un caballero jamás se refiere a una dama como un 'vientre'" y "Te hizo caso y empezó a procrear", fueron algunos de los filosos comentarios que recibió.