Eduardo, exparticipante de Gran Hermano, conoció por primera vez a su hija: "Nunca la había visto"

Eduardo fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano y en las últimas horas habló de Mía, su otra hija que no conocía. El exparticipante visitó a Verónica Lozano y allí decidieron mostrarle una imagen de la joven y quedó totalmente emocionado e impactado.

Días antes, en el streaming con Santiago del Moro, comentó que " yo ya no creo que haya una reconciliación , ojalá, pero no sé si ella quiere o si la mamá quiere". Si bien habló de ella, no la había visto hasta el momento.

Verónica Lozano decidió ponerle la imagen de Mía y sorprendió a Eduardo : "Nunca la había visto... Se parece mucho también a la madre, es preciosa" , comenzó diciendo el exjugador del reality de Telefe.

Sobre el futuro vínculo, sostuvo que "tiene otra parte que la puede conocer y que es parte suya también, que es una familia. Si a mi no me quiere aceptar es totalmente entendible me hago cargo y le voy a pedir perdón mil millones de veces, pero tiene un hermano que puede conocer y la puede acompañar el resto de su vida".

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Mía habló en exclusiva con Bondi Live y allí reveló que solo vio a su papá tres veces. Por este motivo y la falta de interés en conocerlo, decidió llamarlo "progenitor" y no "papá". Por el momento no se sabe si habrá un posible reencuentro entre ellos tras años de distancia.