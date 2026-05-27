La opinión de Nelson Castro sobre el discurso de Lali Espósito en los Premios Gardel

Los Premios Gardel 2026 se llevaron a cabo en el Teatro Coliseo y fueron conducidos por Diego Leuco. Hasta allí llegaron diferentes figuras del mundo de la música como Lali Espósito , Luck Ra, Milo J, entre otros grandes y talentosos artistas.

La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se llevó adelante a partir de las 21:00 horas y Milo J se llevó el premio Gardel de Oro con la categoría "Álbum del año".

Durante la premiación se viralizaron diferentes momentos de la ceremonia y uno de ellos fue el discurso de Lali Espósito , que fue tomado como una indirecta al gobierno de Javier Milei: "A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro . Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias".

La contundente opinión de Nelson Castro sobre el discurso de Lali Espósito en los Premios Gardel

Quien opinó sobre esto fue Nelson Castro, reconocido conductor y periodista: "Está muy bien que los artistas tomen posición, sean kirchneristas, mileístas o lo que fuera", sentenció el comunicador.

Captura de pantalla 2026-05-27 154058 Nelson Castro habló sobre el discurso de Lali Espósito. Foto: Instagram / @lali.

Además, dejó en claro que si el presidente y el Gobierno pensaron que la iban a dañar a Lali, "es al revés, están totalmente equivocados". Recordemos que Javier Milei y Lali Espósito se enfrentaron duramente y de hecho ella le dedicó temas musicales.